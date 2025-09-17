"อนุทิน" นั่งสภา 40 นาที รับสายปริศนาก่อนรีบออกไป บอกขอทำธุระ ส่วนรายชื่อครม.พูดสั้นๆ "รอ"

"นายกฯหนู" นั่งสภา 40 นาที รับสายปริศนา ก่อนรีบออกไปเมินตอบคำถามสื่อ บอกขอทำธุระก่อน ส่วนรายชื่อครม.พูดสั้นๆ "รอ"
เมื่อวันที่ (17 ก.ย. 2568) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภา ว่า ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางมาที่อาคารรัฐสภา แล้วไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อ นายกรัฐมนตรีได้เดินเข้าห้องประชุมสภาทันที ซึ่งขณะนั้นเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ล้มละลาย ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
ทันทีที่นายกรัฐมนตรีเข้าห้องประชุม ก็เจอกับนายกัณวีร์ สืบแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม เป็นคนแรก ซึ่งนายกัณวีร์ได้ยกมือไหว้ และได้มีการพูดคุยกัน ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด โดยคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วยสัญชาติ ซึ่งนายกัณวีร์ได้รับร้องเรียน จากประชาชนและได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ภายหลังจากการพูดคุยกับนายกัณวีร์ นายกรัฐมนตรีได้เข้าไปทักทาย สส. พรรคภูมิใจไทยที่อยู่บริเวณหลังห้องประชุม และไปนั่งที่ประจำของตนเอง และคุยโทรศัพท์ส่วนตัว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ใช้อยู่ที่สภาประมาณ 40 นาที
จากนั้นเวลา 14.02 น. นายอนุทิน เดินทางออกจากรัฐสภา โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าได้ทูลเกล้าฯรายชื่อครม.เรียบร้อยแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า รอ เมื่อถามว่าดูเหมือนพรรคภูมิใจไทยเนื้อหอม มีกลุ่มสส. และสจ.จังหวัดชุมพร แห่มาสมัครเป็นสมาชิกกันมาก นายอนุทิน หันมายิ้มแต่ไม่ตอบคำถามใดๆ
ถามย้ำว่าจะพูดถึงนายชุมพล จุลใส ที่มาสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวเพียงว่าอะไรนะ ถามต่อว่าวันนี้จะไปไหนต่อ นายอนุทิน ยิ้มตอบกลับ พร้อมกับกล่าวว่า ขอไปทำธุระก่อน จากนั้นได้ขึ้นรถทันที