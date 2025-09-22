“วันนอร์” เมินแรงกดดัน ยัน รธน.ไม่ได้บอกให้เปลี่ยน ปธ.สภาฯ ตามรัฐบาล หากทำหน้าที่ไม่ได้ค่อยว่าตามความเหมาะสม

“วันนอร์” ไม่สนเสียงกดดัน ชี้เก้าอี้ประธานสภาฯ เป็นอิสระ รัฐธรรมไม่ได้บอกว่าต้องเปลี่ยนตามรัฐบาล หากทำหน้าที่ได้ก็ทำไป หากทำไม่ได้ก็ต้องว่ากันตามความเหมาะสม
วันที่ 22 ก.ย. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กรณีที่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยออกมากดดันให้เปลี่ยนตัวประธานสภาฯ หลังการเปลี่ยนรัฐบาล โดยยืนยันว่า ตำแหน่งประธานและรองประธานสภาฯ ไม่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับว่าต้องเปลี่ยนตามรัฐบาล อีกทั้งตำแหน่งดังกล่าวเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับพรรคการเมือง
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า หากดูตามประเพณีทางการเมืองที่ผ่านมา เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลกี่ครั้งก็ตาม ประธานสภาฯ ก็ไม่เคยเปลี่ยนตามรัฐบาล ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าประธานหรือรองประธานสภาฯ จะอยากเปลี่ยนหรือไม่ แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
เมื่อถูกถามถึงความกังวลต่อข้อกังขาที่อาจเกิดขึ้น เพราะตนอยู่ในฝั่งฝ่ายค้าน นายวันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า ต้องดูตามสถานการณ์ หากทำงานได้ก็เดินหน้าทำต่อ หากทำไม่ได้ก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม