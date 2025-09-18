เสื้อแดงนัดกินข้าวหน้าเรือนจำ 20 ก.ย. ให้กำลังใจ “น.ช.แม้ว” อวยจิตใจเด็ดเดี่ยวหวังรับใช้ชาติต่อ

“วรชัย” นัดเสื้อแดงกินข้าวหน้าเรือนจำให้กำลังใจ “ทักษิณ” 20 ก.ย.นี้ อวยจิตใจเด็ดเดี่ยว หวังออกจากคุกมาทำงานให้กับประเทศต่อไป
วันนี้ (18 ก.ย.) นายวรชัย เหมะ อดีต สส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำคลองเปรม ว่า การตัดสินใจของนายทักษิณ ที่เดินทางกลับมาฟังคำสั่งศาล ต้องมีจิตใจเด็ดเดี่ยว เพราะการอยู่ในเรือนจำถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพอย่างร้ายแรงที่สุด แม้ว่า นายทักษิณ ได้เดินทางออกไปต่างประเทศ จนมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่า นายทักษิณ หนีแล้ว แต่ก็กลับมาฟังคำตัดสินและยอมรับคำตัดสินเข้าไปอยู่ในเรือนจำ พวกเราพี่น้องเสื้อแดงและคนที่รักประชาธิปไตยต่างเห็นใจนายทักษิณ เพราะรู้ว่าการอยู่ในเรือนจำกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยเฉพาะกำลังใจจากครอบครัว นักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นายทักษิณ อยู่ได้
ดังนั้น ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน กลุ่มคนเสื้อแดงที่เคารพรัก และพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยที่รักเคารพนายทักษิณ จะไปรวมตัวกันที่หน้าเรือนจำคลองเปรมเวลา 15.00 น. เพื่อกินข้าวร่วมกันหน้าเรือนจำ พร้อมกับนายทักษิณ ที่จะทานข้าวเย็นอยู่ในเรือนจำ เป็นการส่งกำลังใจให้สู้ต่อเป็นเสาหลักที่จะกลับมาทำงานให้กับประเทศชาติต่อไป และเมื่อถึงวันที่นายทักษิณ ออกจากเรือนจำจะได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถมาให้คำแนะนำการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนอีกครั้ง