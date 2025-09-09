"อิ๊งค์" ขอเช็คก่อน "พ่อแม้ว" ถูกนำออกจากเรือนจำพิเศษกทม.ไปคลองเปรม เสื้อแดงโผล่ให้กำลังใจ

"แพทองธาร" ไม่ทราบ นำตัว ‘ทักษิณ‘ ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ไปยังเรือนจำคลองเปรม บอก ขอไปเช็คก่อน เสื้อแดงปักหลักให้กำลังใจ
วันนี้ (9ก.ย.) เวลา 17:23 น.นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางกลับจากพรรคไทย พร้อมด้วยนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีการปรากฏภาพการย้ายตัวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกศาลฎีกาสั่งบังคับโทษจำคุก 1 ปี ขั้นตอนเป็นอย่างไร ซึ่งนางสาวแพทองธารตอบว่า ยังไม่ทราบ
เมื่อถามย้ำว่า ที่นำตัวออกจากเรือนจำ เป็นเพราะต้องนำไปตรวจร่างกายหรือไม่ นางสาวแพทองธาร ระบุว่า จริง ๆ ก็ยังไม่ทราบเลย ขอไปเช็คก่อน
ขณะที่มวลชนเสื้อแดง ได้รอให้กำลังใจ พร้อมตะโกนส่งเสียงเชียร์ เพื่อให้กำลังใจนางสาวแพทองธาร