xs
xsm
sm
md
lg

"อิ๊งค์" เข้าพท.ปลุกใจสส.หลัง "พ่อแม้ว" ติดคุก เมินตอบคำถามสื่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แพทองธาร” ควงสามี เข้า เพื่อไทย ปลุกใจ สส. หลัง “ทักษิณ” เข้าเรือนจำ เมินตอบคำถามนักข่าว

วันนี้ (9ก.ย.) เมื่อเวลา 14:10 น. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทย เพื่อร่วมประชุม สส. ประจำสัปดาห์ โดยนางสาวแพทองธารมีสีหน้าเรียบเฉย ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าการประชุมวันนี้จะมีการ ปลุกใจและให้กำลังใจ สส. พรรคเพื่อไทยกันอย่างไร ซึ่งนางสาวแพทองธาร ไม่ได้ตอบคำถามเพียงแต่หันมาพยักหน้ากับสื่อมวลชน

ผู้ข่าวได้สอบถามว่า ได้เดินทางไปส่งนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเข้าเรือนจำ กำลังใจของนายทักษิณยังดีหรือไม่ นางสาวแพทองธาร ไม่ได้ตอบคำถามเช่นเดียวกัน ก่อนจะ เดินขึ้นห้องประชุมทันที

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยวันนี้นางสาวแพทองธาร มาพร้อมกับ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี

กำลังโหลดความคิดเห็น