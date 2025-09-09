"อิ๊งค์" เข้าพท.ปลุกใจสส.หลัง "พ่อแม้ว" ติดคุก เมินตอบคำถามสื่อ

“แพทองธาร” ควงสามี เข้า เพื่อไทย ปลุกใจ สส. หลัง “ทักษิณ” เข้าเรือนจำ เมินตอบคำถามนักข่าว
วันนี้ (9ก.ย.) เมื่อเวลา 14:10 น. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคเพื่อไทย เพื่อร่วมประชุม สส. ประจำสัปดาห์ โดยนางสาวแพทองธารมีสีหน้าเรียบเฉย ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าการประชุมวันนี้จะมีการ ปลุกใจและให้กำลังใจ สส. พรรคเพื่อไทยกันอย่างไร ซึ่งนางสาวแพทองธาร ไม่ได้ตอบคำถามเพียงแต่หันมาพยักหน้ากับสื่อมวลชน
ผู้ข่าวได้สอบถามว่า ได้เดินทางไปส่งนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเข้าเรือนจำ กำลังใจของนายทักษิณยังดีหรือไม่ นางสาวแพทองธาร ไม่ได้ตอบคำถามเช่นเดียวกัน ก่อนจะ เดินขึ้นห้องประชุมทันที
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทยวันนี้นางสาวแพทองธาร มาพร้อมกับ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี