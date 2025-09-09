xs
ราชทัณฑ์ แจงคุมขัง "ทักษิณ" เรือนจำกลางคลองเปรม เนื่องจากเป็นนักโทษเด็ดขาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - กรมราชทัณฑ์ รับตัว "ทักษิณ ชินวัตร" เข้าควบคุมแล้วภายในเรือนจำคลองเปรม เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ หลังเป็นนักโทษเด็ดขาด

วันนี้ (9 ก.ย.) เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นำโดยผู้บัญชาการเรือนจำ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับตัว นายทักษิณ  ชินวัตร จากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี

กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ควบคุมตัวนายทักษิณฯ เข้าสู่กระบวนการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขัง (SOPs) ของกรมราชทัณฑ์ โดยเมื่อเรือนจำได้รับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่แล้ว จะมีเจ้าพนักงานเรือนจำที่รับตัวตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นบุคคลตามชื่อที่ปรากฏในหมายจำคุก พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจค้นตัวตามมาตรฐานการตรวจค้นและการป้องกันสิ่งของต้องห้าม และดำเนินการตรวจสุขภาพ จัดการเกี่ยวกับสิ่งของที่ติดตัวมาของผู้ต้องขัง พร้อมชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ และ ส่งตัวไปยังแดนแรกรับเพื่อรอการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง

ต่อมาในเวลา 17.30 น. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมราชทัณฑ์ กำหนดให้เป็นเรือนจำศูนย์ระหว่างการพิจารณาคดี (HUB) ได้ดำเนินการย้ายนายทักษิณฯ ไปควบคุมยังเรือนจำกลางคลองเปรม เนื่องจากเป็นนักโทษเด็ดขาดเพื่อแยกการปฏิบัติตามประเภทของผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม

อนึ่ง การรับตัว นายทักษิณฯ ไว้ในการควบคุม กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด    


