"สมชาย แสวงการ" จี้ "รมว.ยธ." แจงปมปรับอาณาเขตเรือนจำคลองเปรม ก่อน "ทักษิณ" เข้าคุกเพียง 4 วัน

"สมชาย แสวงการ" จี้ "รมว.ยุติธรรม - อธิบดีกรมราชทัณฑ์" ชี้แจงกรณีปรับอาณาเขตเรือนจำคลองเปรมเพิ่มใหม่เข้าไปในพื้นที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ในวันที่ 5 ก.ย. 68 สอดรับกับศาลฎีกาอ่านคำสั่งบังคับคดีชั้น 14 วันที่ 9 ก.ย. ตั้งข้อสงสัยเอื้อนักโทษ VVIP หรือไม่
จากกรณีราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางคลองเปรม โดยระบุว่า ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางคลองเปรม ลงวันที่ 8 ส.ค.67 กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางคลองเปรม ขึ้นที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 118 ไร่ 1 ตารางวา เพื่อควบคุม อบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง หรือดำเนินการอื่นตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์
สืบเนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนอาณาเขตเรือนจำกลางคลองเปรมและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 จึงยุบยกเลิกการกำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางคลองเปรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางคลองเปรม ลงวันที่ 8 ส.ค.67 และให้กำหนดอาณาเขตเรือนจำกลางคลองเปรมขึ้นใหม่ ณ ที่ตั้งเดิม ที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 124 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา เรียกชื่อว่า “เรือนจำกลางคลองเปรม” มีอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายประกาศนี้เพื่อควบคุม อบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง หรือดำเนินการอื่นตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 5 ก.ย.68 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทย
ล่าสุด วันนี้ (11 ก.ย. 68) นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ช่วยอธิบายให้ชัดเจน กระจ่างแจ้ง แก้ความสงสัยให้สังคมได้รับทราบด่วนครับ
เหตุใดจึงต้องมีการปรับพื้นที่เขตเรือนจำคลองเปรมเพิ่มใหม่เข้าไปในพื้นที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ในวันที่ 5 ก.ย. 2568 และศาลฎีกาอ่านคำสั่งบังคับคดีชั้น14 วันที่ 9 ก.ย. 2568
เรื่องนี้เป็นมาอย่างไร เหตุผลใด เกี่ยวข้องกับการคุมตัวนักโทษVVIP อย่างไร รอฟังคำชี้แจงชัด ๆ ครับ