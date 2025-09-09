ย้าย “ทักษิณ” สวมเสื้อสีฟ้า-คุมขังเรือนจำกลางคลองเปรม

MGR Online - ราชทัณฑ์ ย้าย “ทักษิณ ชินวัตร” ออกจากเรือนจำกรุงเทพฯ คุมขังเรือนจำคลองเปรม ใส่เสื้อสีฟ้า นักโทษเด็ดขาด อมยิ้ม ไม่ตอบคำถามสื่อ
วันนี้ (9 ก.ย.) เวลาประมาณ 17.10 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขบวนรถตู้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร สีขาว จำนวน 3 คัน คันแรก ทะเบียน 1 นฉ 1576 กรุงเทพมหานคร คันที่สอง ทะเบียน 1 นง 7412 กรุงเทพมหานคร และคันที่สาม ทะเบียน 1 นฉ 1977 โดยทั้งหมดได้เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม โดยรถตู้คันที่สองได้ควบคุมตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีการเปิดกระจก ซึ่งสวมเสื้อสีฟ้า กางเกงขาสั้นสีดำ เป็นสีเสื้อสำหรับผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายทักษิณว่า “มีอะไรอยากจะพูดกับสังคมหรือไม่” ปรากฏว่าไม่ได้ตอบและมีรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้า เมื่อถามต่อว่ามีอะไรอยากจะบอกกับคนไทยหรือไม่ แล้วเมื่อถามต่อว่าตอนนี้มีกำลังใจดีหรือไม่ ปรากฏว่านายทักษิณไม่ได้ตอบคำถามเช่นเดียวกัน แต่มีการยกนิ้วโป้งข้างขวาขึ้นให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพ จากนั้นขบวนรถได้รีบเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังเรือนจำกลางคลองเปรม นอกจากนี้ ยังมีรถตู้ ยี่ห้อ Mercedes-Benz สีเทา ทะเบียน 7 กอ 559 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถของครอบครัวตระกูลชินวัตร ได้ขับติดตามไปห่างๆ
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 มี.ค.68 เพจเฟซบุ๊ก "เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร" โพสต์ข้อความ ระบุว่า "ประกาศ ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นเรือนจำสำหรับรองรับการควบคุมผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี (Hub) ทุกประเภท ทำให้เรือนจำฯต้องย้ายผู้ต้องขัง ที่คดีเด็ดขาดแล้ว ไปควบคุม ณ เรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ ดังนั้นญาติสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลการเยี่ยมญาติของท่านได้ ตามเรือนจำ/ทัณฑสถาน ดังต่อไปนี้ เรือนจำกลางบางขวาง , เรือนจำกลางคลองเปรม , เรือนจำพิเศษธนบุรี , เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา , เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , เรือนจำจังหวัดนครนายก , เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี , เรือนจำจังหวัดสระบุรี , ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง และ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา"