"ราชทัณฑ์" คุมตัว 'นายทักษิณ' เข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

MGR Online - กรมราชทัณฑ์ ควบคุมตัว "ทักษิณ ชินวัตร" ส่งขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งบังคับโทษ จำคุก 1 ปี
ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งบังคับโทษจำคุก 1 ปี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ได้คุมตัวนายทักษิณ มาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
วันนี้ (9 ก.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 11.50 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่จาก สน.ประชาชื่น รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยรอบบริเวณ รวมถึงจำกัดพื้นที่ให้ผู้สื่อข่าวอยู่เป็นสัดส่วน ไม่ให้กีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ ช่วยอำนวยความสะดวก โดยมีรถตู้เบนซ์ สีบรอนซ์ 2 คัน นำขบวนและปิดท้ายขบวน ซึ่งรถตู้สีขาวของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ทะเบียน 1 นง 7412 กรุงเทพมหานคร ควบคุมตัว นายทักษิณ ชินวัตร อยู่คันที่ 2 และ รถตู้สีขาว 2 คันตามหลัง รวมทั้งหมด 5 คัน ทั้งนี้ สภาพอากาศมีฝนโปรยลงมาสลับกับแดดออกเป็นบางขณะ
นอกจากนี้ บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีมวลชนคนเสื้อแดง เดินทางมาเพื่อติดตามสถานการณ์ รวมทั้งมาให้กำลังใจนายทักษิณ ชินวัตร แต่ไม่สามารถเข้าภายในเรือนจำได้