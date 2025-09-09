เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ปิดเยี่ยมญาติ 8-9 ก.ย. ปรับปรุงพื้นที่ - สื่อปักหลักทำข่าว "ทักษิณ"

MGR Online - เพจเฟซบุ๊ก "เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร" ประกาศงดเยี่ยมญาติ 8-9 ก.ย. เนื่องจากดำเนินการปิดปรับปรุงพื้นที่ ส่วนกองทัพสื่อปักหลักรอทำข่าว "ทักษิณ"
วันนี้ (9 ก.ย.) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวแรงงานว่า บรรยากาศที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีสื่อมวลชนมารอทำข่าวอยู่ที่บริเวณหน้าทางเข้ากันตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนที่ศาลจะอ่านคำสั่ง คดีชั้น 14 ของนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งตามขั้นตอนแล้วหลังจากศาลอ่านคำสั่ง ทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องควบคุมตัวนายทักษิณมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับโทษต่อไป
ทั้งนี้ จากเพจเฟซบุ๊ก "เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร" โพสต์ข้อความเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา โดยข้อความระบุว่า "เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำศูนย์ระหว่างพิจารณาคดี (HUB) ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว เนื่องด้วยทางเรือนจำมีการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริการเพื่อยกระดับความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน
จึงขอแจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวในส่วนของการมารับบริการเรือนจำ (Onsite) ในวันที่ 8-9 กันยายน 2568 ได้แก่ การเยี่ยมญาติ/ทนายความ , การซื้อสินค้า (หน้าร้านสงเคราะห์) , การฝากเงิน
แต่ในส่วนของการเยี่ยมญาติทางไลน์ / ซื้อสินค้าทางไลน์ ยังเปิดให้บริการตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร"