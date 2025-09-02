คุก 14 ปี 129 เดือน! "ป๋านวย" เจ้าของบ่อนดอนเมือง

จากกรณีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง บุกจับนักพนัน บ่อนย่านสรงประภาซอย 1 โดยมี นายอำนวย หรือ "ป๋านวย" อายุ 69 ปี เป็นเจ้าของบ่อน กระทั่งต่อมาตำรวจจับกุมนายอำนวย ได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งย่านพระราม 4
หลังเกิดเหตุ พนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 191 ควบคุมตัว นายอำนวย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงดอนเมือง และศาลอาญา รวม 8 หมาย จากสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง เพื่อนำตัวส่งศาลแขวงดอนเมือง กรณีไม่ไปรายงานตัวต่อศาลในชั้นอุทธรณ์ ในคดี พ.ร.บ.การพนัน และให้ที่พักพิงบุคคลต่างด้าวฯ
วานนี้ (1 ก.ย.) ศาลเเขวงดอนเมืองพิพากษาตัดสินลงโทษนายอำนวย ในความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ เเละ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 14 ปี 129 เดือน ซึ่งนายอำนวย ยอมรับสารภาพ และได้ยื่นขออุทธรณ์เพื่อลดโทษ จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมตัวไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นคดีที่มีโทษจำคุกถึงที่สุดเเล้วจึงไม่มีการยื่นประกันตัว