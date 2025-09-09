มีเงื่อนงำ? "ทักษิณ" เข้าเรือนจำพิเศษฯ วันเดียวกันเรือนจำฯประกาศงดเยี่ยมญาติ - ปรับปรุงพื้นที่

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ใน คดีชั้น 14 ซึ่งเป็นวันเดียวกันที่เรือนจำฯประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่
หลังจาก ศาลฎีกาฯ มีคำสั่งให้จำคุก นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี "คดีชั้น 14" เป็นเวลา 1 ปี นับจาก 31 ส.ค. 2566 ซึ่งมีการพระราชทานอภัยลดโทษลงมา โดยไม่ถือว่าการรักษาตัวอยู่ที่ รพ. ตำรวจ เป็นระยะเวลาในการคุมขัง
ต่อมา ขบวนรถตู้ของกรมราชทัณฑ์ 3 คัน มาถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดยรถนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้นั่งรถตู้เรือนจำทะเบียน 1นง 7412 กรุงเทพ สีขาว ซึ่งอยู่คันหน้าสุด ซึ่งเป็นรถที่ใช้ควบคุมผู้ต้องขัง วิ่งเข้าไปภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา เพจ “เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร“ ได้โพสต์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ระบุว่า “ประชาสัมพันธ์จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร” เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำศูนย์ระหว่างพิจารณาคดี (HUB) ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว เนื่องด้วยทางเรือนจำมีการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน
จึงขอแจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวในส่วนของการมารับบริการที่เรือนจำ (Onsite) ในวันที่ 8-9 ก.ย.68 ได้แก่ การเยี่ยมญาติ/ทนายความ การซื้อสินค้า (หน้าร้านสงเคราะห์) การฝากเงิน แต่ในส่วนของการเยี่ยมญาติทางไลน์/ซื้อสินค้าทางไลน์ ยังเปิดให้บริการตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก”