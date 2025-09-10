"ภูมิธรรม" สะเทือนใจเห็น "แม้ว" สวมชุดนักโทษถูกกล้อนผม ยกเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตย ลั่น พท.ไม่เปลี่ยนหัวหน้า

"ภูมิธรรม" สะเทือนใจเห็น "ทักษิณ" สวมชุดนักโทษ ถูกกล้อนผม เล็งเข้าเยี่ยม ยกเป็น "วีรบุรุษประชาธิปไตย" ชมมีความรับผิดชอบ - เดินหน้าฟื้นฟูพรรคเพื่อไทย ไม่เปลี่ยนหัวหน้าพรรคฯ
วันที่ 10 ก.ย.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีถูกย้ายตัวมาคุมตัวที่เรือนจำคลองเปรมว่า ตนเอง เตรียมจะไปเข้าเยี่ยมนายทักษิณ แต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน ซึ่งตนเอง จะเข้าเยี่ยมแน่นอน เพราะส่วนตัว เชื่อมั่นว่า นายทักษิณ ไม่ได้ทำอะไรผิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปัจจุบัน เพียงแต่ถูกกระทำโดยอำนาจรัฐบาลนอกระบบ ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่าง กำลังรอการพิสูจน์ และนายทักษิณ ก็เป็นนักสู้คนหนึ่ง ซึ่งเมื่อวานนี้ (9 ก.ย.) ตนก็ได้ห็นภาพนายทักษิณ สวมชุดสีฟ้า และถูกตัดผม ก็รู้สึกสะเทือนใจ แต่นายทักษิณ ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว เพราะหากจะหลบหนีก็สามารถทำได้ และการอยู่นอกประเทศ ก็ไม่ได้ลำบาก ซึ่งการตัดสินใจกลับมารับโทษ ก็ถือว่า มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และประชาชนที่เคารพนับถือ และในสายตาตนเอง นายทักษิณ ก็เป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยคนหนึ่ง
ส่วนจะเป็นประโยชน์พรรคเพื่อไทย หรือกระแสตีกลับหรือไม่ หลังนายทักษิณได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนั้น นายภูมิธรรม ระบุว่า ถือเป็นความรู้สึกของประชาชน แต่ส่วนตัวเชื่อว่า ยังมีผู้ที่เห็นใจนายทักษิณ และเข้าใจนายทักษิณอยู่ ดังนั้น ไม่ต้แงก้งวลกับพรรคเพื่อไทย เพราะจะมีการพัฒนาและรักฐานเสียงไว้ เพราะยังมีผู้นิยมพรรคอยู่ ดังนั้น พรรคฯ จะยังคงทำ และรับผิดชอบต่อไป เพราะถือเป็นหน้าที่ และไท่ต้องกังวลใจว่า จะมีงูเห่า หรือไม่มีงูเห่า เพราะเส้นทางทางการเมืองของทุกคน มีสิทธิ์เลือก และตัดสินใจได้ และผู้ที่ตัดสินใจ ก็จะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง และ สส.ที่ยังอยู่กับพรรค ก็จะสู้เพื่อให้พรรคเพื่อไทย กลับมาเป็นที่นิยมเหมือนเดิม และมากขึ้น
นายภูมิยังยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยจะไม่มีการเปลี่ยนม้ากลางศึก และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคฯ ยืนยันและประกาศต่อพรรคแล้วว่า จะอยู่กับพรรค และ สส.ในพรรค ก็ยังมั่นใจว่านางสาวแพทองธารยังสามารถนำพรรคได้ แต่ก็จะต้องปรับปรุงพรรคให้เข้าระบบ เพราะแกนนำพรรคหลายคนไปเป็นรัฐมนตรี จึงไม่มีเวลาไปบริหาพรรค ซึ่งถือเป็นข้อบกพร่องจึงจะต้องแก้ไข
ส่วนนางสาวแพทองธารได้กำชับเรื่องใดต่อพรรคเป็นพิเศษหรือไม่นั้น นายภูมิธรรม ย้ำว่า ทิศทางหลังจากนี้ก็เตรียมปฏิรูปพรรค สร้างระบบประสานงาน เพื่อพร้อมเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง
ส่วนการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดศรีสะเกษนางสาวแพทองธาร จะไปร่วมหาเสียงด้วยหรือไม่นั้น นายภูมิธรรม ระบุว่า ขณะนี้ ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่เชื่อว่า กระบวนการของเลขาธิการพรรค และหัวหน้าพรรค น่าจะมีการวางกำหนดการไว้บ้างแล้ว