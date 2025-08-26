“อีซียอง” ร่อนคำขอโทษ หลังชาวเน็ตสับยับ คลิปลูกชายไร้มารยาทกลางร้านอาหาร ทำคนเกาหลีเสียหน้า

นักแสดงสาว อีซียอง ออกแถลงผ่านโซเชียลมีเดีย ขอโทษต่อสาธารณะ หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมระหว่างอยู่ที่ร้านอาหารในสหรัฐอเมริกา
เธอเขียนข้อความเมื่อวันอาทิตย์ว่า
“ฉันพยายามตรวจสอบเสมอว่าไม่มีสิ่งผิดพลาดก่อนโพสต์ภาพหรือวิดีโอลงฟีด แต่ครั้งนี้ฉันก็ยังทำพลาด ต้องขอโทษผู้ที่รู้สึกไม่สบายใจกับวิดีโอนั้น ฉันจะระมัดระวังให้มากขึ้นในอนาคต”
คลิปที่ก่อให้เกิดกระแสดราม่า แสดงให้เห็นลูกชายของอีซียองเต้นไปมาในร้านอาหารระหว่างรับประทานอาหาร อีกทั้งยังติดใบหน้าของลูกค้ารายอื่นโดยไม่ได้ทำการเบลอ ซึ่งในคลิปมีหญิงชาวต่างชาติแสดงอาการไม่พอใจอย่างชัดเจน นำไปสู่เสียงวิจารณ์ออนไลน์ว่า นักแสดงสาวได้สร้างความอับอายให้แก่ประเทศและละเลยการดูแลลูก
หลังจากกระแสลุกลาม อีซียองได้ลบคลิปดังกล่าวออกจากโซเชียลมีเดียแล้ว
อีซียองแต่งงานกับนักธุรกิจอายุมากกว่าในปี 2017 และมีบุตรชายคนแรกในปีถัดมา ข่าวการหย่าร้างถูกเปิดเผยในเดือนมีนาคม โดยต้นสังกัด Ace Factory ยืนยันว่าทั้งคู่ “อยู่ในกระบวนการหย่าด้วยความยินยอมร่วมกัน”
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เธอเปิดเผยว่ากำลังตั้งครรภ์ โดยเล่าว่าได้ทำกระบวนการ IVF ระหว่างการแต่งงานแต่ไม่ได้ย้ายตัวอ่อนในตอนนั้น กระทั่งการหย่าใกล้สิ้นสุดและระยะเวลาเก็บตัวอ่อน 5 ปีใกล้หมดลง เธอจึงตัดสินใจทำการย้ายตัวอ่อนเพื่อให้มีลูกคนที่สอง