นักแสดงสาวจากซีรีส์ “Wednesday” เจอดราม่าหนัก หลังพูดถึง BLACKPINK

นักแสดงสาว เอ็มมา ไมเยอร์ส จากซีรีส์ดัง Wednesday เจอกระแสตีกลับ หลังให้สัมภาษณ์ถึงฉากที่ใช้เพลง BLACKPINK – Boombayah จนถูกแฟนบางส่วนมองว่าไม่ให้เกียรติวง ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นเพียงการเข้าใจผิด
ซีรีส์ Wednesday ซีซัน 2 ของ Netflix กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังฉากเต้นของตัวละคร “Wednesday” ประกอบเพลงฮิต “Boombayah” ของ BLACKPINK กลายเป็นไวรัลทั่วโลก ทว่ากลับเป็นเพื่อนนักแสดง เอ็มมา ไมเยอร์ส ผู้รับบท เอนิด ซินแคลร์ ที่ตกเป็นเป้าดราม่า เมื่อการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของเธอกับ MTV UK ถูกแฟนคลับบางส่วนมองว่าเป็นการ “ดูถูก” BLACKPINK
ผู้สื่อข่าวถามถึงฉากดังกล่าว โดยบอกว่า “ฉันเห็น Boombayah ของ BLACKPINK เต็มไปหมดบนหน้าฟีดเลย” เอ็มมาตอบว่า “โอ้ จริงสิ ใช่ ฉันลืมไปแล้วว่าพวกเขาเลือกเพลงนั้น”
เมื่อถูกถามว่าเธอเป็นคนแนะนำเพลงหรือไม่ นักแสดงสาวรีบปฏิเสธว่า “ไม่เลย ฉันไม่ได้เป็นคนแนะนำเพลงนั้น ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดต่อหรือเลือกเพลงเลย หลายคนมักจะคิดว่าฉันมีอิทธิพล K-Pop แต่จริง ๆ ฉันไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจใด ๆ แต่ฉันก็คิดว่ามันเป็นเพลงเต้นที่เหมาะกับเอนิดมากนะ”
เอ็มมายังอธิบายเพิ่มเติมว่า ตัวละคร Enid ถูกเขียนบทให้เป็นแฟน K-Pop แต่เธอไม่ได้เป็นคนกำหนดท่าเต้นให้เจนนา ออร์เตก้า เธอเพียงแค่ส่งวิดีโอแนวการเต้นที่เหมาะกับคาแรกเตอร์ Enid เพื่อให้เจนนานำไปตีความและแสดงออกในแบบของตัวเอง
“ฉันไม่ได้อยู่ในกองตอนเจนนาเต้นจริง ๆ และไม่ได้ออกแบบท่าเต้นเอง ฉันแค่ส่งวิดีโอการเต้นหลาย ๆ แบบที่คิดว่าเหมาะกับ Enid แล้วเจนนาก็เลือกสิ่งที่เธอต้องการ ฉันปล่อยให้เธอทำในแบบของเธอเอง”
แม้คำอธิบายจะค่อนข้างเป็นกลาง แต่หลายคนกลับไม่พอใจกับ “น้ำเสียง” ของเอ็มมา โดยคลิปสัมภาษณ์ที่ MTV เผยแพร่ลงบน X (Twitter เดิม) ได้จุดชนวนให้เกิดกระแสวิจารณ์ร้อนแรง
อีกหลายความเห็นกล่าวหาว่าเธอไม่ชอบ BLACKPINK และแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเข้าข้างบอยกรุ๊ปมากกว่า ผู้ใช้รายหนึ่งเขียนว่า “เธอก็เป็นแค่ติ่งบอยกรุ๊ปทั่วไปจริง ๆ”
อย่างไรก็ตาม ยังมีแฟน ๆ จำนวนไม่น้อยที่ออกมาปกป้องเอ็มมา โดยชี้ว่าคำตอบของเธอถูกเข้าใจผิดไป และจริง ๆ แล้วเธอเพียงแค่รู้สึกเหนื่อยกับการถูกถามเรื่อง K-Pop ซ้ำ ๆ
คอมเมนต์หนึ่งระบุว่า “เธอไม่ได้เกลียด BLACKPINK หรอก แค่ดูเบื่อที่โดนถามแต่เรื่องเดิม ๆ”