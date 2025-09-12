"อิ๊งค์" เตรียมเยี่ยม "พ่อแม้ว" หลังกักโรคครบ 5 วัน อุบตอบห่วงอะไรหรือไม่

’แพทองธาร‘ บอก ถ้าเยี่ยม ‘ทักษิณ’ ได้เมื่อไหร่ก็จะไปเยี่ยม หลังครบกำหนดกักตัว 5 วันจันทร์นี้ ไม่รู้เมื่อคืนความดันขึ้นสูง เมินตอบห่วงอะไรหรือไม่
เวลา 14:00 น. วันที่ 12 ก.ย. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางออกจากที่ทำการพรรคเพื่อไทย โดยสื่อมวลชนพยายามสอบว่า วันจันทร์นี้จะไปเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เรือนจำคลองเปรมเลยหรือไม่ หลังกัโรคครบ 5 วัน ว่า เยี่ยมได้เมื่อไหร่ก็จะไปเยี่ยม
ส่วนที่มีรายงานว่าเมื่อคืนนี้นายทักษิณความดันสูง นางสาวแพทองธาร พนักหน้ารับ ก่อนจะระบุว่า ไม่ทราบเลย
เมื่อถามย้ำว่าตอนนี้เป็นห่วงอะไรนายทักษิณหรือไม่ นางสาวแพทองธาร ยิ้ม แต่ไม่ตอบคำถามก่อนจะเดินทางออกจากพรรคทันที