"ทักษิณ" นอนคุกคืนสาม! มีความดันสูงพกยาติดตัวมาทาน หลับปกติ ทานข้าวได้

MGR Online - โฆษกราชทัณฑ์ เผย คืนที่สาม "ทักษิณ" นอนเรือนจำ พบความดันสูงแต่มียาติดตัว หลับนอนปกติ ไม่เครียด ส่วนช่วยงานสาธารณะต้องเขียนโครงการ กว่า 30 วัน
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการกักโรคโควิด-19 ระยะเวลา 5 วัน
วันนี้ (12 ก.ย.) พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยกรณีการควบคุม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ภายในเรือนจำกลางคลองเปรม เป็นคืนที่สาม (11 ก.ย.) ว่า เบื้องต้น ได้รับรายงานการหลับนอนยังคงปกติ ไม่มีอาการเครียด สามารถทานอาหารได้ครบทุกมื้อ แต่พบมีความดันขึ้นสูงมากกว่าปกติและนำยาประจำตัวเข้ามาไว้ทานเรียบร้อยแล้ว ไม่มีอะไรน่ากังวล ส่วนการอยู่กับผู้ต้องขังอื่นทราบว่าได้พูดคุยตามปกติทั่วไป ไม่มีการเก็บตัวแต่อย่างใด
พ.ต.ท.เชน เผยว่า นายทักษิณ อยู่แดนกักโรคโควิด-19 ระยะเวลา 5 วัน ตามมาตรการเรือนจำฯ จากนั้นค่อยพิจารณาจำแนกผู้ต้องขังย้ายแดนตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ที่มีกระแสข่าวเรื่องการพิจารณาช่วยงานสาธารณะของทางเรือนจำฯ นั้นมีขั้นตอนระเบียบเรื่องการเขียนโครงการฝึกทักษะ ความสามารถ และใช้ระยะเวลามากกว่า 30 วัน ทำให้ช่วงแรก นายทักษิณ ยังคงอยู่ในเรือนจำฯ ไปก่อน