“เท้ง” ตอบไม่ได้ เสียง สว.พอแก้ รธน.หรือไม่ ย้ำ สส.ต้องช่วยกันผลักดัน พร้อมใช้กลไกรัฐสภารับมือหากเจอเกมสกัด

“ณัฐพงษ์” บอกตอบไม่ได้ เสียง สว.พอแก้ รธน.หรือไม่ เชื่อ สส.ช่วยกันผลักดัน เพื่อไม่ให้เสียคะแนน ย้ำ พร้อมใช้กลไกสภาล้มรัฐบาล หากเจอเกมสกัด
เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 18 กันยายน ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีข้อกังวลว่า เสียง สว.จะไม่พอ ว่า ตนคงไปตอบแทน สว.ไม่ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า หากเป็นกฎหมายที่ประชาชนได้ประโยชน์ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหลืออยู่ สส.ทุกคนก็น่าที่จะพร้อมผ่านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าทุกพรรคมองเห็นแล้วว่า ต้องมีการเลือกตั้งเร็วๆ นี้ ไม่ช้าก็เร็ว ภายใต้กรอบระยะเวลา 4 เดือน ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกพรรคพยายามผลักดันให้ตัวเองไม่เสียคะแนน
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนจะมีการไปพูดคุยกับ สว.หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เรามีการทํางานร่วมกับทุกฝ่ายอยู่แล้ว เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการประสานงานกันในสภา
เมื่อถามว่า หาก สว.ไม่เห็นตรงกับ สส. จะมีปัญหาหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า วิญญูชนและสาธารณชน พอจะรับรู้รับทราบได้อยู่ว่า มีกระบวนการในการขัดขวาง อาจไม่ได้ออกมาพูดตรงๆ แต่เป็นกระบวนการขัดขวางรัฐสภา เพื่อทําให้การเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตาม MOA หรือไม่ ถ้ามีจริงๆ เราก็จะใช้กลไกในสภาตรวจสอบรัฐบาล และล้มรัฐบาลได้ เพราะเป็นสิ่งที่เดียวที่เรามีอํานาจอยู่ในสภาตอนนี้