“เท้ง” ชี้ พท.มีสิทธิ์สอบ MOA สังคมเห็นเองย้อนแย้งหรือไม่ ดักซักฟอกทันทีแค่เอาคืน ยันไม่ต้องแบกรับรบ.เสียงข้างน้อย

หน.ปชน. ย้ำ พท.มีสิทธิ์ยื่นศาล รธน.ตรวจสอบ MOA ชี้สังคมเห็นเอง “ย้อนแย้ง” หรือไม่ ฝ่ายค้านตรวจสอบเต็มที่ เตือนรีบซักฟอกทันทีต้องตอบสังคมให้ได้ว่าทำเพื่อปชช.จริงหรือเพียงเอาคืนทางการเมือง ยันปชน.ไม่จำเป็นต้องแบกรับรบ.เสียงข้างน้อย
วันนี้ (8ก.ย.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ “เท้ง” หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเพื่อไทยยื่นศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย ว่า เป็นสิทธิ์ของพรรคเพื่อไทยที่ห้ามไม่ได้ แต่สิ่งสำคัญคือสังคมต้องการให้ทุกพรรคการเมืองหันมาแก้ปัญหาประเทศมากกว่าห้ำหั่นกันด้วยกระบวนการทางกฎหมาย
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยเองก็เคยตอบรับข้อเสนอจากพรรคประชาชนทุกข้อ แต่วันนี้กลับมายื่นศาล รธน. ตรวจสอบว่า MOA ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ จึงเป็นเรื่องที่สาธารณะตัดสินใจได้ว่าจะย้อนแย้งหรือไม่ ยืนยันส่วนตัวไม่รู้สึกหวั่นไหว และพร้อมเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไป
เมื่อถามถึงกรณีหากเพื่อไทยเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทันทีหลังแถลงนโยบาย นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ฝ่ายค้านพร้อมทำหน้าที่เต็มที่ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องถามกลับไปยังเพื่อไทยว่า การรีบใช้กลไกดังกล่าวจะเป็นการตรวจสอบเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจริง หรือเป็นการ “ล้างแค้นทางการเมือง” กันแน่ เพราะสิ่งที่สังคมต้องการคือฝ่ายค้านที่แข็งแรงเพื่อเดินหน้ายุบสภาภายใน 4 เดือน และแก้รัฐธรรมนูญ
นายณัฐพงษ์ย้ำว่า รัฐสภาควรเป็นเวทีผลักดันวาระแห่งชาติ เนื่องจากรัฐบาลเป็นเสียงข้างน้อย การผ่านกฎหมายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านบางส่วนเห็นพ้องร่วมกัน ไม่จำเป็นที่พรรคประชาชนจะต้อง “แบก” พรรคภูมิใจไทยหรือรัฐบาล
“ สิ่งที่ประชาชนจับตาคือทุกพรรคจะใช้เสียงของตัวเองในสภาเพื่อประโยชน์ประเทศ มากกว่าจะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อทำลายกัน”นายณัฐพงษ์กล่าว