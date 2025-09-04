"เท้ง" ดับเทียนปัดล็อบบี้เลื่อนโหวตนายกฯ 5 ก.ย. ขอสภาดำเนินการตามวาระ

“ณัฐพงษ์” ปัดข่าวลือ วิ่งล็อบบี้เลื่อนโหวตนายกฯ 5 ก.ย. ยันไม่จริง–ขอสภาดำเนินการตามวาระ
วันนี้ (4 กันยายน) ที่รัฐสภา ระหว่างการประชุมสภาฯ ซึ่งมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธาน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ลุกขึ้นชี้แจงระหว่างการพิจารณารายงานผลการศึกษาระบบงบประมาณของคณะกรรมาธิการฯว่า เมื่อไม่กี่นาทีก่อน มีข่าวแพร่ออกมาว่าตนได้เข้าไปให้ข้อมูลกับฝ่ายเลขานุการประธานสภาฯ เพื่อให้เลื่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปจากวันที่ 5 กันยายน ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง
“ผมขอให้ดำเนินการตามวาระที่บรรจุไว้แล้ว เพราะยังมีร่างกฎหมายและญัตติสำคัญ โดยเฉพาะการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ต้องพิจารณาให้ครบถ้วน” นายณัฐพงษ์กล่าว