“เท้ง” ย้ำเลือก “อนุทิน” นั่งนายกฯ คิดรอบคอบแล้ว เมินวิจารณ์ “ครม.บุรีรัมย์” พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบ

“เท้ง” ปัดวิจารณ์ ครม.บุรีรัมย์ ยันพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบ รบ.เต็มที่ บอก ทำงานร่วม “เพื่อไทย” ได้ ย้ำ เลือก “อนุทิน” นั่งนายกฯ คิดรอบคอบแล้ว
เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 18 กันยายน ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงการพูดคุยกับพรรคเพื่อไทย ถึงแนวทางการทำงานฝ่ายค้าน เพื่อให้ทำหน้าที่อย่างมีเอกภาพ หลังจากที่พรรคเพื่อไทยระบุว่าในวันแถลงนโยบายของรัฐบาลไม่จำเป็นต้องอภิปรายมาก เพราะเลือกนายกรัฐมนตรีมายุบสภา
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนเองพูดคุยกับทุกฝ่ายอยู่แล้ว โดยเฉพาะการทำหน้าที่ตรวจสอบที่จะต้องทำหน้าที่ร่วมกับพรรคเพื่อไทย แต่การทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน พรรคที่ไม่ใช่รัฐบาลก็มาเป็นฝ่ายค้านหมด เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ต้องการการทำงานที่เป็นเอกภาพเหมือนกับการเป็นฝ่ายรัฐบาล แต่การจะทำให้เราเดินหน้าไปตามกรอบ MOA ขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยด้วย หากพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนเป็นพรรคฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง ไม่ได้มีเสียง สส.ไหลไปอยู่ฝั่งโน้น รัฐบาลเสียงข้างน้อยก็จะต้องเดินไปตามกรอบที่ได้มีการตกลงกัน
เมื่อถามว่า จะมีการหารือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหรือไม่ เนื่องจากพรรคเพื่อไทยก็มีท่าทีว่าจะค้านฝ่ายค้านด้วยกันมากกว่าไปค้านรัฐบาล นายณัฐพงษ์ กล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคในการแสดงออก ตนเองไม่ขอออกความเห็นว่าพรรคเพื่อไทยทำถูกหรือทำผิด แต่ทุกการกระทำ ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน
อย่างไรก็ตาม ที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ว่า ครม. ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นั้น เป็น ครม.บุรีรัมย์ นั้น ตนเองรับฟังทุกข้อคิดเห็น แต่ขอให้ยึดที่การทำหน้าที่ของพรรคประชาชนโดยใช้กลไกสภา เป็นตัวตั้ง ยืนยันว่า ที่ผ่านมา การวางบทบาทของตนเองและพรรคประชาชนจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายบริหาร จึงเป็นสิ่งที่หลายครั้งอาจจะให้ข้อคิดเห็นต่อสาธารณะไม่สะดวก แต่หลังจากที่ ครม.ทำหน้าที่แล้ว รอดูได้เลยว่าพรรคประชาชนจะแสดงออกทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มที่ ส่วนการจะไปเป็นนั่งร้านหรือไม่เป็นนั่งร้านหรือไม่ สนับสนุนนายอนุทิน ขึ้นมาขยายอำนาจตนเองหรือไม่ ขอให้รอดูการทำหน้าที่และมติสภาเป็นตัวตัดสิน
เมื่อถามถึงข้อผิดปกติที่อาจจะขัดกับ MOA เนื่องจากมีการเข้าไปแทรกแซงในคดีสำคัญของพรรคภูมิใจไทย แต่พรรคประชาชนบอกว่าจะรอแถลงนโยบาย รอเป็นฝ่ายค้านก่อน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เข้าใจในข้อห่วงใยและกระแสสังคมที่เกิดขึ้น แต่การวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นทุกวัน เพราะฉะนั้นข้อห่วงใยที่เดินไปในแต่ละวันตนเองรับรู้รับทราบดี แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจการวางบทบาทในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจับโผ ครม. วันหนึ่งที่แน่ชัดว่า รัฐบาลเข้าสู่อำนาจบริหารประเทศอย่างเป็นทางการ เราก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่
”ผมเห็นถึงความผิดปกติอย่างที่สังคมเห็นและมีข้อห่วงใย ซึ่งจะใช้กลไกในสภาตรวจสอบซักถามรัฐบาล หากตอบคำถามไม่ดี พอฝ่ายค้านก็จะใช้กลไกที่มีอยู่ เช่น การอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อตรวจสอบรัฐบาลให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น“ นายณัฐพงษ์ กล่าว
เมื่อถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทย เพราะเมื่อพรรคภูมิใจไทยทำอะไรผิด พรรคเพื่อไทยก็โยนความผิดให้พรรคประชาชน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่แต่ละพรรคมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานกัน พรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยทำงานกันในสภาฯ ปกติ แต่หากมีข้อคิดเห็นที่พาดพิงมาฝั่งเราบ้าง และเป็นข้อคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง ตนเองและเพื่อนร่วมพรรคก็พร้อมที่จะชี้แจง
เมื่อถามว่า ยังมั่นใจว่า การเลือกพรรคภูมิใจไทยคือเลือกไม่ผิดใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นตัวเลือกที่เราต้องเลือก เพราะเป็นตัวเลือกที่เรามองว่า เป็นทางออกของประเทศ เท่าที่เหลือในตัวเลือกที่มีอยู่ ณ ตอนนั้น ว่าพรรคภูมิใจไทยจะเป็นพรรคที่สามารถเปิดประตูทางออก และลดความเสี่ยงได้มากที่สุด
ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่าในวันนี้ยังมั่นใจเท่าเดิมหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่เราประเมินมาอย่างรอบคอบรอบด้านที่สุดแล้ว จะผิดจะถูกอย่างไร ขึ้นอยู่กับการทําหน้าที่ของพรรคประชาชน และการปฏิบัติตัวของพรรคการเมืองพรรคอื่น ๆ ตนเองคงไปควบคุมทั้งหมดไม่ได้ แต่เชื่อว่าเรามีเจตนาที่ดีที่จะใช้อํานาจที่ประชาชนให้พวกเราอย่างเต็มที่ หากเห็นว่าประเทศเดินไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ก็เป็นภาระหน้าที่ของพรรคประชาชน ยอมรับว่า ทุกอย่างมีความเสี่ยง พวกเราทราบดี แต่ยืนยันว่าจะใช้ทุกอย่าง เพื่อให้ประเทศเดินหน้าสู่ทางออก