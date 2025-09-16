มรสุมยังไม่จบ “จ้าว ลู่ซือ หนีไปขายของยังโดนรังควาน – ไลฟ์สดถูกยกเลิกกะทันหัน แบรนด์-ต้นสังกัดโยนความผิดใส่กัน
จากดราม่ากับต้นสังกัด สู่การถูกตัดช่องทางรายได้ – แม้ก่อตั้งบริษัทใหม่บุกแฟชั่นอีคอมเมิร์ซ แต่ยังเผชิญแรงต้าน
“จ้าว ลู่ซือ” ยังคงเจอมรสุมไม่หยุด ล่าสุดเธอมีคิวจะขึ้นไลฟ์สดโปรโมตสินค้าให้กับแบรนด์ที่ตนเป็นพรีเซนเตอร์ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เธอทำงานเชิงพาณิชย์หลังมีปัญหากับต้นสังกัด ทว่ากลับถูกยกเลิกแบบสายฟ้าแลบ
เช้าวันที่ 13 ก.ย. สื่อและแฟนคลับพบจ้าว ลู่ซือปรากฏตัวที่สนามบินพร้อมคุณพ่อ มุ่งหน้าไปปักกิ่งเพื่อเตรียมงานไลฟ์ แต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมา แบรนด์ออกแถลงยกเลิกกิจกรรมโดยให้เหตุผลว่า “จ้าว ลู่ซือมีภารกิจอื่น” พร้อมบอกว่าตนเองและแฟน ๆ ต่างก็รอคอยงานนี้ แต่ต้องยอมรับสถานการณ์ ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ทันที
แฟนคลับบางส่วนโวยว่าต้นสังกัดจงใจ “ตัดเส้นทางทำมาหากิน” ของเธอ โดยนำสัญญามาอ้างสิทธิภาพลักษณ์เพื่อห้ามไม่ให้เข้าร่วมงาน ทั้งที่แบรนด์ได้ติดต่อกับจ้าว ลู่ซือโดยตรงและนัดเวลาไว้เรียบร้อยแล้ว จนเกิดความเข้าใจว่าเป็นการกดดันให้เธอหมดหนทางหารายได้
หลังแบรนด์ออกแถลงการณ์ นักแสดงสาวออกมาโพสต์ข้อความโวยผ่านโซเชียลของแบรนด์เอง ระบุว่าตนไม่ได้รับการสื่อสารใด ๆ แต่กลับถูกโยนความผิดใส่ว่า “ติดภารกิจอื่น” ทั้งที่เธอพยายามปรับและประสานเองโดยไม่มีทีมงานช่วย พร้อมประกาศว่าหากไม่เป็นผลก็พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
เธอยังเผยความรู้สึกว่าแบรนด์ทำให้แฟน ๆ เข้าใจผิดว่าเป็นความผิดของเธอทั้งหมด ทั้งที่ตนพยายามอย่างเต็มที่ จนถึงกับใช้คำว่า “พวกคุณกำลังบังคับให้ฉันกลายเป็นบ้า” ข้อความดังกล่าวยิ่งสร้างเสียงฮือฮา เพราะระบบระบุว่า IP ของเธออยู่ที่เกาหลีใต้ในเวลานั้น
ไม่เพียงแค่นั้น กระแสล่าสุดยังรายงานว่าแพลตฟอร์มหลายแห่งเริ่ม “จำกัดการมองเห็น” ข่าวสารของจ้าว ลู่ซือ แม้แต่ Xiaohongshu ซึ่งก่อนหน้านี้เคยสนับสนุนเธอ ก็ถูกทางการเรียกไปพูดคุยและตอนนี้ลดระดับการโปรโมตลงแล้ว
ทั้งที่ไม่นานมานี้ เธอเพิ่งขยายอาณาจักรธุรกิจ ก่อตั้งบริษัท เฉิงตู หม่าหนิง เอ็นเตอร์ไพรส์ แมเนจเมนท์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 หยวน โดยเธอถือหุ้นถึง 90% ครอบคลุมธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เสื้อผ้า รองเท้า และหมวก ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นสัญญาณบุกตลาดแฟชั่นออนไลน์เต็มตัว
ก่อนหน้านี้ยังมีชื่อของเธอเกี่ยวข้องกับบริษัท เฉิงตู ฟูฟู่เต๋อจ่าว และ ปักกิ่ง ฟูฟู่เต๋อจ่าว ที่เพิ่งก่อตั้งในปีนี้ โดยได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “FUFUDEZHAO” และจดลิขสิทธิ์งานศิลปะของเธอ รวมถึง “doedian” และ “ROSYDOEDIAN” อีกด้วย