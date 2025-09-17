“ลิณธิภรณ์” ถามความรับผิดชอบปชน. เป็นนั่งร้าน ภท. มีพลังดูดแข็งแกร่งกลายร่าง “รบ.เสียงข้างมาก”

รองเลขาฯพท. ถามพรรค ปชน.จะรับผิดชอบอะไร ? หลังเป็นนั่งร้านรัฐบาล ภท. มีพลังดูดแข็งแกร่งกลายร่าง “ รัฐบาลเสียงข้างมาก”
วันนี้ (17ก.ย.) ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าว กรณี แกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ พร้อมกลุ่ม สส. พรรครวมไทยสร้างชาติ ดินเนอร์มื้อเย็นหวานฉ่ำ ส่งสัญญาณรวมขั้วรัฐบาล ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนชัดเจนถึงความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองตามที่พรรคประชาชนประกาศในบันทึกความตกลง (MoA) เรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าวว่า แม้ MoA ของพรรคประชาชนจะระบุให้พรรคภูมิใจไทยต้องไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก และรักษาสถานะรัฐบาลเสียงข้างน้อย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้พิสูจน์แล้วว่า เป็นไปไม่ได้เลย การเป็นนั่งร้านของพรรคประชาชนกำลังออกดอกออกผลให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายอนุทิน ชาญวีรกุล ที่พรรคประชาชนไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ อำนาจรัฐของ รัฐบาล ภท. กลายเป็นพลังดูด สส. และนักการเมืองเข้ามาเสริมกำลังให้รัฐบาลอยู่ดี
ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าวต่อว่า ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ไม่เคยมีรัฐบาลใดที่ได้รับอำนาจบริหารจากการสนับสนุนโดยเสียงของฝ่ายค้านเพื่อให้กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย คำถามต่อมาจึงไม่ใช่แค่ เรื่องแก้ รธน.ได้หรือไม่ ? เพราะอุปสรรคที่แท้จริง คือ สว. บางส่วนไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญ พรรคประชาชนจะรับผิดชอบอย่างไร อยากฟังคำตอบชัดๆ อย่ามัวแต่เล่นเกมส์เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น เรียกร้องพรรคเพื่อไทยมาร่วมกันเป็นฝ่ายค้าน ตรวจสอบรัฐบาลที่มาจากพรรคประชาชน
“สิ่งที่เกิดขึ้นคือเกมส์การเมืองที่กำลังส่งสัญญาณลดทอนอำนาจของประชาชน และไม่ได้สร้างสังคมการเมืองที่เข้มแข็ง แต่อาจกลายเป็นการเพิ่มอำนาจองค์กรอิสระให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นภายใต้ สว. ที่สังคมคลางแคลงใจ ก่อนจะเรียกร้องความร่วมมือจากพรรคเพื่อไทยช่วยแสดงจริงใจ ให้เห็นความรับผิดชอบในการกระทำก่อนนะคะ ความร่วมมือถึงจะเกิดขึ้นได้ ” ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าว