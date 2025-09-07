“ทวี” ให้กำลังใจ “อนุทิน” ตั้งรบ.แต่ไม่ปิดทางยื่นศาลรธน.ปมคุณสมบัติ แย้มซักฟอกรบ.เสียงข้างน้อย

หน.ประชาชาติ ให้กำลังใจ “อนุทิน” ตั้งรัฐบาลใหม่ แต่ไม่ปิดทางยื่นศาลรธน.ชี้ขาดคุณสมบัตินายกฯ – แย้มฝ่ายค้านพร้อมซักฟอก ล้างอำนาจรัฐมนตรีเสียงข้างน้อย
วันนี้ (7ก.ย.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการร่วมเข้าชื่อเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความเป็นสมาชิกภาพของนายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน รวมถึง สส.ของพรรคประชาชน สส.พรรคภูมิใจไทยสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญเพราะมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครอง ว่า พรรคเพื่อไทยเป็นหลักในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ฐานะฝ่ายค้าน ต้องมองความหวังของประชาชนในภาวะที่ต้องมีรัฐบาลที่ธำรงในหลักนิติธรรมไม่ถูกแทรกแซง อย่างไรก็ดีขณะนี้ต้องให้กำลังใจนายอนุทิน ให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้ และรอดูหน้าตาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ที่จะทำหน้าที่ จากนั้นจะเป็นประเด็นการตรวจอสบคุณสมบัติ
เมื่อถามว่ามีประเด็นยื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีคุณสมบัตินายกฯคนใหม่ กรณีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่หรือไม่ เพราะขณะนี้มีประเด็นถูกตรวจสอบทั้งคดีฮั้วสว. และที่ดินเขากระโดง พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า เรื่องนี้ทำเมื่อใดก็ได้ ซึ่งเราต้องเป็นฝ่ายค้านอย่างมีเหตุผล
เมื่อถามถึงการทำงานร่วมกันกับพรรคประชาชนฐานะฝ่ายค้านในสภาฯ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า สส.ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ จึงไม่ต้องห่วง เพราะไม่ได้มาค้านกันเรื่องผลประโยชน์ของนักการเมือง แต่ค้านบนผลประโยชน์ของประชาชน แม้มีมุมมองที่แตกต่างกัน แต่ที่ผ่านมาเคยทำงานร่วมกันมาด้วยดีกับพรรคเพื่อไทย
“เราเป็นฝ่ายค้านมีประสิทธิภาพ วันนี้พลวัตรแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้น มีรัฐบาลเสียงข้างน้อย ดังนั้นเขาต้องรู้ตัวว่าต้องทำงานยึดกฎหมาย ยึดรัฐธรรมนูญ เดิมต้องใช้อำนาจขององค์กรอิสะตรวจสอบ แต่ขณะนี้อำนาจเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่สภาฯ มีฝั่งฝ่ายค้านเกือบ 300 เสียง แค่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีก็หมดอำนาจแล้ว” พ.ต.อ.ทวี กล่าว
เมื่อถามถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า สามารถยื่นได้ หลังจากที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาฯ แต่เรื่องนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยังไม่ได้คุยกัน แต่เป็นความเห็นส่วนตัวของตน เพราะตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการให้รัฐบาลมีเสียงข้างมาก แต่เมื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยขณะนี้ต้องให้กำลังใจ