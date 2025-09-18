“อนุทิน” ยันไม่แทรกแซงดคีเขากระโดง ปล่อยว่าตามกฎหมาย ไม่เอาเปรียบประชาชนแน่นอน

“อนุทิน” ยันคดีที่ดินเขากระโดง เคารพกฎหมาย ไม่เอาเปรียบประชาชนแน่นอน ย้ำอีกครั้งไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม
วันนี้ (18 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวถึงกรณีเรื่องของเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ว่า หากตนเข้าไปดำรงตำแหน่ง ก็จะไปติดตาม และตรวจสอบ ซึ่งตนเองเคยมีหนังสือตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย พร้อมยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงใดๆ
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า มีทะเบียนบ้านอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ แต่สาเหตุที่ต้องย้ายไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี 2558-2559 ระบุไว้ว่า ถึงแม้จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อ แต่ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้น ซึ่งตอนนั้นตนเพิ่งมาเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จึงต้องไปหาภูมิลำเนาอยู่ สาเหตุเพราะต้องดำเนินกิจการทางการเมืองต่อไป เรื่องนี้จึงไม่มีอะไรต้องกังวล สิ่งที่ถูกต้องตามกฏหมายต้องเป็นไปตามกฏหมาย สิ่งที่ผิดกฎหมายต้องดำเนินการทันที ขอให้ความมั่นใจว่าตนเคารพกฎหมายและเคารพประชาชน ไม่เอาเปรียบคนอื่นอย่างแน่นอน