"อนุทิน" ซัด "ประภา" สวนมติแค่สิ่งแปลกปลอมในภท. ลั่นดองไว้ไม่ขับเดี๋ยวตายเอง โยนถามรับ 8 หลัก

"เสี่ยหนู" ซัด "ประภา" สส.กาฬสินธุ์ โหวตสวนมติพรรค เป็นแค่สิ่งแปลกปลอมในพรรค ยัน ดองไว้ ไม่ขับออก เชื่อ “เดี๋ยวก็ตายเอง” โยนถามเจ้าตัว รับเงิน 8 หลัก - แรงจูงใจอื่น หรือไม่ ลั่น “ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแน่นอน”
วันนี้ (19 ส.ค. 68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ สส.กาฬสินธุ์ พรรคภูมิใจไทย โหวตสวนมติพรรค เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 ว่า ก็เป็นที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเราก็สงสัยในคนๆ นี้มาตลอด และขณะนี้ก็ชัดเจนแล้ว เป็นสิ่งแปลกปลอมในพรรค
ส่วนจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ก็ไม่ได้ให้มาร่วมกิจกรรมของพรรค ซึ่งตอนนี้มีการสอบสวนอยู่ ผลการสอบสวนเก่ายังไม่เสร็จสิ้น แต่ก็มีพฤติกรรมเช่นนี้อีก ก็คงไม่ต้องสอบสวนอะไรแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วนอีก 2 คนที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบไปแล้วก่อนหน้านี้ ถือว่าบริสุทธิ์แล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่างเพียงว่า ตอนนี้เหลือเพียงคนเดียว เขาก็ดึงจนวินาทีสุดท้าย เราก็ทำใจ ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ สส. ส่วนจะขับพ้นพรรคหรือไม่ นายอนุทิน ตอบเพียงว่า “ผมว่าอยู่ในนี้ดีแล้ว”
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า จะสามารถระบุได้เลยหรือไม่ว่ามีการซื้อตัว สส. ในราคา 8 หลักหรือมีแรงจูงใจอื่นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้ก็ต้องไปถามเจ้าตัว สส.กาฬสินธุ์ ส่วนแรงจูงใจนั้น หากคิดตามวิญญูชนก็คิดได้หมด ทำไมเขาถึงทำแบบนั้น พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า “รับรองว่าไม่ใช่เพื่อประชาชนแน่นอน”
ส่วนที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีการแตกแถวในการโหวต พรรคจะมีแนวทางป้องกันอย่างไร นายอนุทิน ย้ำว่า เรื่องดังกล่าว เป็นสิ่งแปลกปลอม ทุกคนเห็น และไม่มีใครชื่นชมยินดีกับการกระทำนี้ ซึ่งนอกจากจะไม่ชื่นชมยินดีแล้ว ก็ต้องบอยคอต และเป็นสิ่งที่น่าเสียใจแทนพี่น้องประชาชน
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า จะต้องเชือดไก่ให้ลิงดูหรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า “ไม่ต้องเชือดหรอกครับ เขาตายเอง“