“อดิศร” จี้ถาม “อนุทิน” ที่ดินเขากระโดง สาธารณะหรือส่วนตัว ย้ำผู้นำต้องกล้าชี้ชัดแม้มีชื่อในทะเบียนบ้าน

“อดิศร” จี้ “อนุทิน” วินิจฉัยปมที่ดินเขากระโดงถามเอาอย่างไรแน่ สาธารณะหรือส่วนตัว หลังแต่ละรัฐบาลตีความไม่เหมือนกัน ย้ำ ผู้นำต้องกล้าชี้ชัด แม้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ตาม
วันนั้ (18 ก.ย.) นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาที่ดินเขากระโดง โดยกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ประชาชนและสังคมไทยให้ความสนใจ แต่กลับมีการตีความทางกฎหมายไม่เป็นมาตรฐาน บางรัฐบาลบอกว่าเป็นที่สาธารณะ บางรัฐบาลกลับชี้ว่าเป็นที่ส่วนตัว ไม่ว่าจะตกน้ำลุยไฟอย่างไร ผิดถูกก็ย่อมเหมือนเกลือที่เค็ม
นายอดิศร ระบุว่า ในยุครัฐบาล น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศชัดว่าที่ดินเขากระโดงเป็นที่หลวง และกำลังเดินหน้าดำเนินการ แต่เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นชุดปัจจุบัน ทั้งที่ยังไม่ทันโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ กลับปรากฏว่ากรมที่ดินมีคำสั่งชะลอ โดยอ้างว่าต้องรอคำตัดสินของศาลปกครอง
“เรื่องที่ดินเขากระโดง จะเอาอย่างไรแน่ ไม่ควรให้เกิดภาวะรัฐบาลหนึ่งบอกว่าเป็นที่สาธารณะ แต่อีกรัฐบาลกลับบอกว่าเป็นที่ส่วนตัว” นายอดิศร กล่าว พร้อมทั้งระบุว่า ตนต้องการส่งกำลังใจไปยัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ให้เป็น ขุนพลกล้า กล้าที่จะวินิจฉัยชัดเจนว่าที่ดินเขากระโดงเป็นที่สาธารณะ ไม่ใช่ที่ส่วนตัว “แม้ว่าท่านนายกฯ จะมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านก็ตาม”
นายอดิศร กล่าวทิ้งท้าย ฝากให้ประธานสภา ทำหนังสือถึงนายกฯ อนุทิน ว่าที่ดินเขากระโดงนั้น จะยืนยันอย่างเป็นทางการได้หรือไม่ว่าเป็นที่สาธารณะหรือที่ส่วนบุคคล