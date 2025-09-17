ภาพมันฟ้อง "บวรศักดิ์" หนีบ "หมอสรณ" ฝากตัว"เสี่ยหนู" "เซฟเก้าอี้"ประธานกสทช.!? ** เลขาฯป.ป.ช.รู้ตัวไปไม่รอด! คะแนนต่ำ-เกียร์ว่าง-อุ้มพวกพ้อง เบื้องหลัง "สาโรจน์" ชิงลาออกก่อนถูกเชือด!

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ ภาพมันฟ้อง "บวรศักดิ์" หนีบ "หมอสรณ" ฝากตัว"เสี่ยหนู" "เซฟเก้าอี้"ประธาน กสทช.!?
ซุบซิบกันหนาหูว่า… เมื่อมีภาพปรากฏบนโซเชียลฯ แม้จะเห็นเพียงด้านหลังคนที่ช่างสังเกตดูก็จะคลับคล้ายคลับคลา ว่าเป็น "ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ " ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คนปัจจุบันที่ถูกตั้งคำถามเรื่อง “ขาดคุณสมบัติ”หรือไม่ ?
ภาพมันฟ้องว่า "บวรศักดิ์ อุวรรณโณ" จูงมือพาไปฝากตัวกับ "เสี่ยหนู" อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งภาพนี้ก็เป็น "เสี่ยหนู" โพสต์เอง เพื่อขอบคุณ "บวรศักดิ์" ที่ตอบรับเป็นรองนายกฯ มาดูแลกฎหมาย
คำถามมันก็ผุดขึ้นมาเองว่า…นี่ใช่หรือไม่คือ“แผนเซฟเก้าอี้” วิ่งเข้าหาอำนาจรัฐทุกขั้ว เพื่อหวังรักษาตำแหน่งตัวเองต่อไป แม้ถูกวิจารณ์ว่า คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย!
เสียงเม้าท์มอยอีกว่า หมอคนนี้ “ไม่เลือกทาง” ขอแค่มีผู้ใหญ่คุ้ม ก็พร้อมจะวิ่งเข้าหาทุกคน ไม่ต่างอะไรกับภาพที่เห็นชัดเจนนี้
ไม่รู้ว่าฝากเนื้อฝากตัวกับ “อนุทิน” หวังพึ่งร่มเงาเพื่อกันแรงเสียดทาน ไม่ให้ถูกปลดพ้นจาก "เก้าอี้ทองคำ" เหมือนที่เคยมีภาพเข้าหา "อิ๊งค์" แพทองธาร ชินวัตร มาแว้ว
ตอนนั้นได้คอนเนกชัน "หมอมิ้ง" พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช พาเข้าพบ "แพทองธาร" ที่ทำเนียบฯ และได้สายสัมพันธ์ของ "พิชัย รัตนพันธุ์" ที่มีลูกชายทำงานเป็น "หน้าห้อง" ของ "หมอสรณ" อีกต่างหาก
“นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์” ถูกตั้งข้อครหาหนักเรื่อง “ขาดคุณสมบัติ” ตั้งแต่วันแรก ที่ได้รับการแต่งตั้งในช่วงปี 2565
ข้อกล่าวหานี้ถูกจี้ไม่เลิก เพราะขณะเข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช. เจ้าตัวยังมีสถานะเป็น “พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งกฎหมายห้ามชัดเจน
ระหว่างดำรงตำแหน่ง ยังมีรายได้จากหลายทาง ทั้งมหาวิทยาลัย เอกชน และโรงพยาบาล
มีข้อมูลภาษียืนยันชัดว่า ระหว่างปี 2564–2566 ว่า เก็บเงินจากหลายกระเป๋า เสียภาษีให้กรมสรรพากร จนถูกวิจารณ์ว่า“ผิดมาตรฐาน”
ตามปกติแล้ว เมื่อปรากฏผลสอบด้วยหลักฐานประจักษ์พยานชัดเจน “หมอสรณ” ควรต้องพ้นจากตำแหน่งประธาน กสทช. ไปนานแล้ว และเนื่องจากตำแหน่งนี้ ต้องได้รับโปรดเกล้าฯ เมื่อมีเหตุต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติ ตอนนั้น "แพทองธาร"ในฐานะนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบเรื่องแล้ว ก็ต้องนำเรื่องกราบบังคมทูล แต่จนถึงบัดนี้ ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ
ตอนนี้ "แพทองธาร" พ้นจากเก้าอี้นายกฯ "เสี่ยหนู" อนุทิน มาเป็นนายกฯ ก็พอดิบพอดีที่ "บวรศักดิ์" เป็นที่ปรึกษาประธาน กสทช. และช่างบังเอิญที่ "เสี่ยหนู" เชิญ "บวรศักดิ์" มาเป็นรองนายกฯ ก็เลย "โป๊ะเชะ" บวรศักดิ์ จึงหนีบเอา หมอสรณมาฝากกับอนุทินด้วย ดังที่ปรากฏภาพออกสื่อ โดยไม่ได้ตั้งใจของเสี่ยหนูมือไว ด้วยประการฉะนี้
หากว่านี่คือแผน “เซฟเก้าอี้” ที่มาเข้าทาง "บวรศักดิ์-หมอสรณ" เที่ยวนี้ไม่ต้องเปลืองแรกมากมาย เพื่อยืดอายุเก้าอี้ประธาน กสทช. ทั้งที่ถูกตั้งคำถามเรื่องคุณสมบัติไม่ครบมาตลอด
ฝากเนื้อฝากตัวกันเสร็จสรรพ ก็ไม่รู้ว่าจะมี "ดับลับ" ที่ฮิตๆกันอะไรกันตามอะป่าว!?.. “เสี่ยหนู” ไม่ได้บอกในโพสต์
ที่แน่ๆ ก็รู้ๆ กันว่า กสทช. เป็น "ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า" มีการบริหารจัดการเงินๆ ทองๆ หลายแสนล้าน
ผลประโยชน์ของชาติอยู่ในมือ "หมอสรณ" และ "บวรศักดิ์" ที่ปรึกษาก็มากมายมหาศาล
ฟังว่า “บวรศักดิ์” เป็นที่ปรึกษาประธาน กสทช. ยังเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ที่กำลังจะพิจารณางบ "USO" 9,000 ล้านของ กสทช.ด้วย
คำถามก็คือ…นี่หรือรัฐบาลที่ประกาศว่าจะเป็นรัฐบาลที่มี “คุณธรรม โปร่งใส”? แฮชแท็กในภาพที่อนุทินโพสต์ ก็มีทั้ง "เปิดเผย-โปร่งใส-ตรงไปตรงมา" แหม..แต่เริ่มต้นสิ่งที่เห็นกลับเป็นภาพ “ฝากตัว–ฝากเก้าอี้” ซ้ำรอยการเมืองแบบน้ำเน่าเดิมๆหรือเปล่า!?
สมัยที่ "แพทองธาร" เป็นนายกฯ ก็เหยียบปัญหานี้ไว้ใต้พรม มาถึง "เสี่ยหนู" เป็นแบบนี้จะให้คิดยังไง?...ก็ขอโปรดติดตามกันต่อไป
++ เลขาฯป.ป.ช.รู้ตัวไปไม่รอด! คะแนนต่ำ-เกียร์ว่าง-อุ้มพวกพ้อง เบื้องหลัง "สาโรจน์" ชิงลาออกก่อนถูกเชือด!
หลัง "สาโรจน์ พึงรำพรรณ" เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ยื่นหนังสือลาออกแบบไม่เปิดเผยเหตุผล เมื่อ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ทั้งที่เพิ่งนั่งเก้าอี้ได้ไม่ถึงปีเต็ม และยังเหลือเวลาอีกตั้งหนึ่งปีกว่าจะเกษียณ
พลันนั้นก็มีคำถามจึงตามมาทันที… ทำไมลาออกเร็วจนผิดสังเกต ?
ฝ่ายสื่อสารองค์กรของป.ป.ช. ออกมาบอกเพียงว่า “ท่านขอเวลาส่วนตัว” ไม่ขอพูดเหตุผล
แต่ในวงเม้าท์มันส์กว่า เล่ากันถึงเบื้องหลังการลาออกของ เลขาฯป.ป.ช. ว่า เจ้าตัวมักไม่สนองนโยบายกรรมการ จะทำก็ช้า หรือไม่ทำเลย
เวลากรรมการมีปัญหาเฉพาะหน้า ก็ไม่ยอมดำเนินการ อ้างแต่ปัญหาระเบียบ
มีภาพว่าเป็น “คนของ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ” อดีตประธานป.ป.ช.คนก่อนหน้า ที่ "ลุงป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สมัยเรืองอำนาจใน คสช. ส่งเข้าประกวด พยายามปกป้องพวกพ้อง
อย่างน้อยๆ ก็เป็นเรื่องของรองเลขาฯ คนใกล้ชิดที่แม้จะเคยมีข่าวประพฤติตนไม่เหมาะสม ทำหนังสือทวงสำนักพระราชวัง และใช้ถ้อยคำไม่บังควร ต่อพระสังฆราช ก็ยังไม่ขยับปรับอะไร
ยิ่งเรื่อง ITA ผลการประเมินองค์กรอิสระและรัฐวิสาหกิจ ที่สังคมตั้งคำถามที่ให้คะแนนอวย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ตึกถล่มให้เป็นองค์กรยอดเยี่ยม ก็เลือกปกป้องคนในที่กำกับดูแลงานนี้ จน "สุชาติ ตระกูลเกษมสุข" ประธานป.ป.ช.สั่งแล้วสั่งอีก ให้สอบเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข แต่ก็เงียบกริบ สั่งให้ย้ายไปตจว. ก็ไม่ตอบสนอง จนบอร์ดต้องให้ “อาจารย์วิชา มหาคุณ” มาลงสอบเอง
ว่ากันว่า รองเลขาฯ คนที่ "สาโรจน์" ปกป้องคนนี้ เป็นคนที่กำกับสำนวนคดี “บิ๊กป้อม–นาฬิกาหรู” คู่กับ "ผอ.ไต่สวนร่ำรวย" อีกคนที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน
เมื่อมาถึงจุดแตกหัก ตามกติกา เลขาฯป.ป.ช. ต้องผ่านการประเมินทุก 6 เดือน แต่ฝ่ายบุคคลกลับ“ดองเรื่อง” ไม่ส่งผลประเมินขึ้นมา จนใกล้ครบปี คณะกรรมการฯ เลยจัดการประเมินเสียเอง… ผลคือ คะแนนของ "สาโรจน์" ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน! เกินกว่าจะไปต่อ
และดูเหมือนเจ้าตัวจะ“รู้ชะตากรรม” ก่อนประกาศผลประเมินจริง เลยเลือกกดปุ่ม“ลาออก”ตัดหน้า...เรื่องก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนั่นเอง
นี่ต้องบอกว่า ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรออกข่าว "สาโรจน์" ขอสงวนความเป็นส่วนตัว และขอไม่กล่าวถึงเหตุผลการลาออก หรือจะเป็นเพราะเบื้องหลังของการชิ่งลาตัดหน้านั้น มันเยอะจริงๆ