ว่าที่ รมต.เข้าพรรคภูมิใจไทยเตรียมนโยบาย "บิ๊กเล็ก" ยันดราม่าเปิดด่านไม่มีอะไร

ว่าที่รัฐมนตรีตบเท้าเข้าพรรคภูมิใจไทย เตรียมความพร้อมแถลงนโยบาย ด้าน ’บิ๊กเล็ก‘ ชี้ไม่มีอะไร ปมถก GBC-ดรามาเปิดด่านชายแดน
วันนี้ (13 ก.ย.68) เวลา 13.00 น.บรรดาว่าที่รัฐมนตรีของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล อาทิ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย เพื่อหารือเตรียมความพร้อมจัดทำคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
นางศุภจี เปิดเผยก่อนร่วมหารือสั้น ๆ ว่า การเดินทางเข้าพรรควันนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ก่อนที่จะมีการแถลงนโยบาย
ด้านพลเอกณัฐพล กล่าวถึงผลประชุม GBC ที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา รวมถึงกระแสเรียกร้องไม่ให้มีการเปิดด่านไทย-กัมพูชา ที่จังหวัดจันทบุรี และตราด โดยตอบเพียงสั้น ๆ ว่า ไม่มีอะไร
อย่างไรก็ตามในเวลา 15.00 น. สส.พรรคภูมิใจไทย จะร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์ด้วย