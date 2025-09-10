“เท้ง” รอดูแถลงนโยบายกลัววิจารณ์นายกฯปรับตาม ปัดตอบรมว.ยธ.สายบุรีรัมย์ ให้ดูทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มตัว

หน.พรรคส้ม รอดูแถลงนโยบายรบ.ก่อน กลัววิจารณ์แล้ว "อนุทิน" เปลี่ยนใจปรับตาม ปัดตอบ รมต.ยุติธรรม เป็น “บุรีรัมย์คอนเนคชัน” บอกสื่อรอจับตาทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มตัว หลังถูกถามไม่วิจารณ์เท่ากับยอมรับหรือไม่
วันนี้ (10ก.ย.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัว นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยระบุว่าตอบคำถามเรื่องคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่มาหลายครั้งแล้ว ว่าพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบในฐานะฝ่ายค้านทันทีที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ณ ตอนนี้ หากให้ความเห็นไปในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน หากมีการปรับปรุงโฉมหน้า ครม.ไป ตามที่ตนให้ความเห็น จะกลายเป็นว่าพรรคประชาชนไปยุ่งเกี่ยวกับ ครม. ซึ่งเป็นเส้นแบ่งที่ไม่ถูกต้อง ที่เราพยายามสื่อสารกับสังคมมาโดยตลอด ดังนั้น ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการจัด ครม. ขอให้เป็นข้อคิดเห็นของสาธารณชน และ สส.ทุกคน แต่ในฐานะหัวหน้าพรรค ขอรอให้เกิดความชัดเจนก่อน
เมื่อถามว่ามีการบ้านอะไรที่จะมอบให้รัฐมนตรีใหม่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า กรอบเวลา 4 เดือนเป็นกรอบระยะเวลาสั้นๆ ที่อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุด และอย่าลืมคำนึงถึงผลผูกพัน เช่น การใช้จ่ายงบประมาณไปถึงรัฐบาลชุดหน้า สิ่งที่เราต้องการตอนนี้ คือรัฐบาลชุดใหม่ที่ประชาชนเลือกมาไปพร้อมกับการเปิดประตูแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็คงไม่ฝากอะไรมากไปกว่าให้ทุกคนเดินหน้าไปตาม MOA ที่ทำมา
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนสามารถตรวจสอบว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบุรีรัมย์คอนเนคชัน และเป็นคนสนิทของ สว.สีน้ำเงิน ได้หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เราก็พร้อมตรวจสอบทันที อยากให้จับตาการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันแรก ที่นอกเหนือจากเนื้อหาที่จะแถลง ก็ยังมีความเหมาะสมของ ครม. ที่เราเตรียมเนื้อหาไว้อภิปรายเรียบร้อยแล้ว
ส่วนที่มีคนมองว่าเป็นความรับผิดชอบของนายณัฐพงษ์ ที่ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นบุรีรัมย์คอนเนคชัน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อย่างที่บอกไป ขอยังไม่ให้ความเห็นในส่วนนี้ รอการแต่งตั้งและทำหน้าที่อย่างเป็นทางการก่อนดีกว่า
“ผมพร้อมให้ความคิดเห็นอย่างเต็มที่เรื่อง ครม. แต่หากให้ความเห็นไปก่อน แล้วมีการปรับเปลี่ยน ครม. ก็แปลว่าตนไม่ได้ดำรงสภาพในพรรคฝ่ายค้าน” นายณัฐพงษ์ กล่าว
ขณะที่ตำแหน่งที่มีการยืนยันแล้ว เช่น นายกรัฐมนตรีจะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย จะทำให้เกิดข้อครหาหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ 100% อาจจะยังมีการปรับเปลี่ยนได้ ขออนุญาตจริงๆ ว่ายังไม่ให้ความเห็นในส่วนนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่าการไม่ให้ความเห็นเท่ากับยอมรับหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า รอดูการทำหน้าที่วันแรกของการเป็นพรรคฝ่ายค้านอย่างเต็มตัว หมุดหมายวันแรกคือการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา วันนั้นถ้ามีความชัดเจนแล้ว เราพร้อมจะตรวจสอบอย่างเต็มที่และตรงไปตรงมาแน่นอน