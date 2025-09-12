กกต.ยันพร้อมจัดประชามติ หลังพรรคการเมืองส่งสัญญาณปลาย ม.ค.69

กกต.ยันพร้อมจัดออกเสียงประชามติ หลังพรรคการเมืองส่งสัญญาณว่าทำประชามติครั้งแรกปลาย ม.ค.69
วันนี้ (12 ก.ย.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้สัมภาษณ์กรณี 3 พรรคการเมืองหลักมีการประชุมและมีมติว่าจะต้องเร่งส่งร่าง แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการจัดทำประชามติครั้งแรกทันภายในปลายเดือนมกราคม ว่าในเบื้องต้นได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมประชุมกับพรรคการเมืองแล้ว และก็ได้ชี้แจงไปว่าสำนักงานฯมีความพร้อม ไม่ได้ติดขัดอะไร
เมื่อถามว่า กกต. พร้อมจะจัดการเลือกตั้ง สส. หากมีการยุบสภาเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงหรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า ต้องไปดูแผนประชามติของทางฝ่ายการเมืองว่าตกลงกันอย่างไรก่อน ยังไม่เห็นแผนจึงยังพูดไม่ได้ ว่ามันคืออะไร แต่โดยหลักกฏหมาย รัฐบาลจะต้องมาปรึกษาหารือ กับ กกต.ก่อน แล้วนายกรัฐมนตรีจึงจะเป็นผู้ประกาศวันทำประชามติ แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นอะไร แล้วจะให้พูดไปก่อนคงไม่ได้ แต่ถ้าถามกกต.ในเรื่องของความพร้อม เราก็บอกว่าเราพร้อม
เมื่อถามว่าต้องกำหนดวันยุบสภาไว้ก่อนหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ตอบแทนคนอื่นไม่ได้ แต่ถ้าเป็นส่วนของเราๆ พร้อม