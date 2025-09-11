กกต.ชูไทมไลน์ 69 ปีปชต.เลือกทั้งอบต.พัทยา ผู้ว่ากทม. พร้อมเข้าคูหาสส.คู่ประชามติ ยึด 4 ขั้นตอนสอบฮั้วสว.

เลขาฯกกต.โชว์ไทม์ไลน์เลือกตั้งปี 69 ทั้งอบต. พัทยา ผู้ว่าฯ กทม. สส. และประชามติ ชี้เป็นปีปชต. ประชาชน ได้แสดงออกความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ยันสอบฮั้วทุจริตสว.ต้องยึด 4 ขั้นตอน คุยพร้อมจัดหย่อนบัตรสส.คู่ประชามติ
วันนี้ (11 ก.ย.) ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิด"กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำนักงานกกต.และสื่อมวลชนกับการจัดการเลือกตั้ง"ตอนหนึ่งว่า ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลบ่า บทบาทของสื่อมวลชน ในระบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างกกต.กับประชาชน ปี 2569 ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้ง หลายประเภทเช่น การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) การเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญต่อความเป็นไปของประเทศ
"จริงๆเรามีการเลือกตั้งตามกำหนดการทั่วไปคือการเลือกตั้งอบตเกือบทั่วประเทศ และการเลือกตั้งรูปแบบการปกครองพิเศษคือกรุงเทพมหานครและพัทยา แต่เมื่อการเมืองเปลี่ยนเร็ว ก็มีสัญญาณที่ เราเข้าใจตรงกันว่าจะมีการเลือกตั้งในปี 2559 ซึ่งไม่คิดว่าจะเร็วกว่านี้และมีการออกเสียงประชามติดังนั้นปี 2569 จึงเป็นปีที่เต็มไปด้วยประชาธิปไตย เต็มเป็นไปด้วยพลังของประชาชนที่จะได้แสดงออกถึงความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง"
นายแสวง ยังกล่าวว่า ก่อนจะพูดถึงเรื่องเลือกตั้งขณะนี้ยังมีข้อสงสัยของสังคมที่ตั้งคำถามว่า กรณีการเลือกสว. กกต.ทำอะไรอยู่ทำไมถึงยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าทุกคนอยากได้รับความยุติธรรม ซึ่งเงื่อนไขของความยุติธรรมไม่ได้อยู่ที่เงินหรือเวลาเพียงอย่างเดียว เวลาเป็นส่วนหนึ่งของความยุติธรรม แต่การประวิงเวลานั้นคือความไม่ยุติธรรม ความยุติธรรมโครงสร้างประกอบด้วย 1. ขั้นตอนปฎิบัติ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ทุกขั้นตอนจะได้รับการตรวจสอบซึ่งกันและกันว่าแต่ละขั้นตอนได้ทำถูกต้อง และให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ 2. เวลา จะทันให้โอกาสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าถึงความยุติธรรม 3. ข้อเท็จจริง คือการได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือทำตามความต้องการของคนใดคนหนึ่ง 4.คือข้อเท็จจริง คือพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ไม่ใช่เรื่องเล่าจากข้างนอกนี่คือความยุติธรรมที่สำนักงานคำนึงถึงและปฏิบัติตลอดมา เรารวบรวมพยานหลักฐานได้แค่ไหนความยุติธรรมก็คือตรงนั้น
"การพิจารณาสำนวนฮั้วสว.ก็เช่นกัน ตอนนี้ อยู่ที่ 4 องค์ประกอบนี้เราไม่ได้ทำแตกต่างจากทุกเรื่องที่เราทำมา แต่สำนวนสว.อาจจะต่างจากสำนวนอื่น เพราะมีการเลือกหลายระดับ ต่างจากสส.หรือการเลือกตั้งทั่วไปที่มีชั้นเดียว เมื่อการเลือกสว.มีหลายชั้นเป็นสำนวนจึงใหญ่ ก็ต้องใช้เวลา จึงต้องดูองค์ประกอบความยุติธรรม 4 เรื่อง ข้อเท็จจริงต้องครบถ้วนสิ้นกระแสความจนมีหลักฐานที่พอจะวินิจฉัยได้ ตอนนี้สำนวนสว.อยู่ในชั้นเลขาธิการ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 16 กันยายนนี้ คิดว่า 3-4 วันก็จัดส่งอนุกรรมการวินิจฉัย ซึ่งมีเวลาอีก 90 วัน ก่อนจะส่งคณะกรรมการกกต. ย้ำว่าเราไม่สามารถตัดทอนขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้ ไปเป็นขั้นตอนที่เรากำหนดไว้ว่าขั้นตอนแบบไหนจะให้ความยุติธรรมกับทุกคน ให้โอกาสกับทุกคนให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ครบถ้วนถ้าไม่ครบถ้วนก็ต้องให้มีการสอบเพิ่มเติม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับการปฏิบัติธรรม ส่งรายละเอียดเนื้อหาไม่มีใครไปบอกได้ที่เป็นข่าวก็อาจจะเป็นเพียงเรื่องเล่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในส่วนของข้อเท็จจริงในชั้นอนุวินิจฉัยหรือแม้แต่กกตก็ไม่มีใครทราบ"
นายแสวงยังกล่าวถึงการเปลี่ยนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าปี 2569 จะมีการเลือกตั้งทั่วไปถ้าเป็นไปตามที่ฝ่ายการเมืองได้ให้สัญญากับประชาคมไว้ รวมทั้งการออกเสียงประชามติซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีความวินิจฉัยเกี่ยวกับการทำประชามติออกมา จริงๆ กกต. เตรียมพร้อมตลอดเวลา เพราะเราทำมาตลอดที่จะต่างจากทุกครั้งคืออาจมีการเลือกตั้งตรงกับวันออกเสียงประชันมติ ซึ่งก็มีการออกระเบียบฯรอไว้แล้ว รอผลบังคับใช้ของกฎหมายถ้าให้การออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งว่าจะถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย อย่างไรก็ตามเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีหารือกับกกต.ตามมาตรา 9 ว่าจะจัดตรงกันหรือไม่ถ้าตรงกันเราก็พร้อมที่จะจัด
ส่วนประสิทธิภาพที่จะจัดการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ยืนยันว่าจะทำการแข่งขันให้มีความหมายกับการเลือกตั้ง เป็นที่ยอมรับหากเราต้องเป็นที่ยอมรับการเมือง เมื่อประชาชนยอมรับบ้านเมืองก็เดินหน้าต่อไปได้อย่างเรียบร้อย เราคำนึงถึงข้อนี้เป็นอย่างดี ทุกการเลือกตั้งมีปัญหาในทางธุรการอยู่บ้าง แต่ครั้งหน้า ขอรับปากว่าจะไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกของประชาชน เช่น การออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า ที่มีความแออัดยัดเยียดในบางแห่ง หรือเอกสารที่ต้องถูกต้องต่างๆ นานา รวมทั้งการ อำนวยความสะดวกในวันเลือกตั้งและการนับคะแนนถ้าตรงกับวันประชามติของเราจะวางแผนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ยังไงก็ตามการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนถ้าไม่ได้รับความร่วมมือกันจากทุกคน ถ้าการเมืองและประชาชนหวังเพียงแค่ชนะอย่างเดียวผลการเลือกตั้งก็คง กลับมาไม่ดีดังนั้นเพื่อหาทางออกให้กับประเทศชาติการเลือกตั้งครั้งหน้าขอให้ยุติธรรม เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสำนักงานจะจัดทำให้ออกดีที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด