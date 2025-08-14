"อิทธิพร" เผยคำร้องยุบ 6 พรรค อยู่ในชั้นทะเบียนพิจารณา แย้มบางส่วนยุติเพราะไม่มีมูล

ปธ.กกต.เผยคำร้องยุบ 6 พรรคฐานยินยอม "ทักษิณ" ครอบงำ อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนฯ แย้มบางส่วนยุติเพราะไม่มีมูล
วันนี้(14ส.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคำร้องยุบ 6 พรรคร่วมรัฐบาลเดิมจากเหตุยินยอมให้นายทักษิณ ชินวัตร ครอบงำ ชี้นำ ว่า ตอนนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทำเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งเท่าที่จำได้ทั้งหมดมี 17 เรื่อง ที่เกี่ยวกับการร้องเรื่องนี้ ในจำนวนนี้มี 3 เรื่องที่อยู่ที่เลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นให้ยุติเรื่องเนื่องจากไม่มีมูลมากพอ ส่วนอีก 14 เรื่อง มี8เรื่องที่ทำเสร็จในระดับคณะกรรมการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของเลขาธิการ กกต. อีก 4 เรื่องอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ก็มีการยื่นคำร้องมาอีก 1 เรื่อง ซึ่งหากประเด็นเหมือนกันก็นำไปรวมกันได้ แต่บางครั้งคำร้องเข้ามาแล้ว แต่เรื่องลักษณะเดียวกันอาจพิจารณาเสร็จสิ้น ก็ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป