”เท้ง“ ปัดสั่งส่วนตัวส่งดอกไม้ยินดี "อนุทิน" แต่เป็นระเบียบสภา ย้ำต้องยึด MOA หากล้ำเส้นพร้อมชนทันที

หน.ปชน. ย้ำการส่งดอกไม้แสดงความยินดีกับ “อนุทิน” เป็นเพียงระเบียบเจ้าหน้าที่สภา ไม่ใช่คำสั่งส่วนตัว มองโผครม.แบบวางตัวกลางไม่ก้าวล้ำเส้นรัฐบาล ยันพร้อมตรวจสอบเต็มที่เมื่อถึงวันแถลงนโยบาย ชี้ทุกก้าว รบ.ต้องยึดสัญญา MOA หากล้ำเส้น–ใช้อำนาจไม่ชอบ ฝ่ายค้านชนทันที
วันนี้ (8ก.ย.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ “เท้ง” หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการส่งช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวไม่ใช่คำสั่งจากตน แต่เป็นการดำเนินการตามระเบียบของเจ้าหน้าที่สภา เช่นเดียวกับกรณีแสดงความยินดีกับประธานหรือรองประธานสภาที่ได้รับการแต่งตั้ง
เมื่อถูกถามถึงการจัดโผคณะรัฐมนตรี นายณัฐพงษ์กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของนายอนุทินโดยตรง ฝ่ายค้านไม่ควรล้ำเส้น จึงขอไม่ให้ความเห็นใด ๆ เพราะหากไปยุ่งจะทำให้เส้นแบ่งฝ่ายค้าน–รัฐบาลไม่ชัดเจน พร้อมย้ำว่า “เมื่อถึงวันถวายสัตย์และการแถลงนโยบาย พรรคประชาชนจะไม่ออมมือแน่นอน”
ผู้นำฝ่ายค้านยังฝากถึงนายกฯ ใหม่ว่า ต้องดำเนินการทุกอย่างตามสัญญาที่เซ็นไว้ใน MOA เพราะทั้งประชาชนและฝ่ายค้านจับตาทุกย่างก้าว หากมีการใช้อำนาจไม่ถูกต้องหรือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นในสภา
สำหรับประเด็นที่ ส.ส.พรรคประชาชนออกมาดักคอว่า “ไม่เอารัฐมนตรีที่มาจากการค้ามนุษย์” นายณัฐพงษ์ระบุว่า เป็นเพียงความเห็นของพรรค แต่ส่วนตัวยังไม่ขอแสดงความเห็นจนกว่าจะมีการประกาศ ครม. อย่างเป็นทางการ และเมื่อถึงวันแถลงนโยบายจึงจะถือเป็นการเริ่มนับหนึ่งของการตรวจสอบรัฐบาลชุดใหม่
ส่วนข้อห่วงใยเรื่องการจัด ครม. ไม่ตรงตำแหน่งนายณัฐพงษ์กล่าวว่า ตนต้องการเห็นคณะรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถ ตนของงดให้ความเห็น เพราะถ้าพูดไปในฐานะหัวหน้าพรรค จะเป็นการจัดคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควร รอแค่ถวายสัตย์และแถลงนโยบายต่อรัฐสภามองในฐานะประชาชนทั่วไป อยากเห็นรัฐบาลใช้คนที่มีความรู้ความสามารถ แต่ในฐานะหัวหน้าพรรคจะไม่ขอลงรายละเอียด เพราะถือเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร
ส่วนคำแถลงของนายอนุทินในฐานะนายกฯ คนใหม่ถือว่ายังอยู่ในกรอบที่ตกลงกันไว้ใน MOA และฝ่ายค้านจะคอยตรวจสอบให้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนอย่างเคร่งครัด