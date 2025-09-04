"อนุทิน" บอกมั่วจัดโผครม.พูดไปเรื่อยนั่งควบมท. พรุ่งนี้ไม่ไหว้เสริมมงคลเหตุไหว้พ่อแม่แล้ว

"ว่าที่นายกฯหนู" บอกมั่ว จัดโผครม. ชี้พูดไปเรื่อยสะพัดนั่งควบมท. ระบุ 5 ก.ย. ไม่มีไหว้เสริมความเป็นมงคล เหตุไหว้พ่อแม่แล้ว
วันที่ (5 กันยายน) ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้เดินทางเข้ามาที่อาคารรัฐสภา พร้อมกับแซ็วผู้สื่อข่าวว่า “หูย สัมภาษณ์วันละ 10 รอบ”
เมื่อถามถึงโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทิน กล่าวว่า มั่ว ยังไม่ได้คุยอะไรเลย
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีควบกระทรวงมหาดไทยนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ว่าไปเรื่อย
เมื่อถามว่ามีการจัดโผคร่าวๆ แล้วหรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า “ยังครับ ยัง ตัวหัวหน้ายังไม่ได้เลย ไม่มีครับ”
เมื่อถามว่า ในวันที่ 5 กันยายน จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนหรือไม่นั้น นายอนุทิน หัวเราะพร้อมกล่าวว่า “ไหว้พ่อไหว้แม่ไปแล้ว” พร้อมกับชี้นิ้วให้กดปิดลิฟต์