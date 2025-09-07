"เจี๊ยบ" ซัดพท.อันธพาลชนยื่นวินิจฉัย "อนุทิน–เท้ง" ทำพรรคยิ่งดิ่ง สอนตั้งหลักเป็นฝ่ายค้านมีผลงาน

“เจี๊ยบ อมรัตน์” จวกเพื่อไทย เดินเกมยื่นศาลฯวินิจฉัย “อนุทิน–ณัฐพงษ์“ ทำตัวเป็นอันธพาลชนทำพรรคยิ่งดิ่ง แนะตั้งหลักใหม่ เป็นฝ่ายค้านที่มีผลงาน
เมื่อวันที่ (7 ก.ย.) นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เคยโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล”หลัง สส.พรรคเพื่อไทย นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน เข้าชื่อยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งคำร้องเรียนถึงศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพ สส.นายอนุทิน ชาญวีรกูล สส. พรรคภูมิใจไทย และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส. พรรคประชาชน สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(3) ประกอบกับมาตรา 185 (1)(2) หรือไม่ทำ MOA โหวตนายกฯ เสียงข้างน้อยขัด รธน.
“ออกทะเลไปไกล แบบนี้เรียกอันธพาลชนยิ่งทำให้พรรคตกต่ำลงอีกหรือไม่ เพราะ #เพื่อไทย ก็ตอบรับข้อเสนอทุกข้อของ #พรรคประชาชน ไม่ต่างกับ #ภูมิใจไทย เรียกว่าเป็นสิ่งเดียวกับที่ตัวเองก็พยายามทำ แต่ไม่สำเร็จ ระหว่าง 4 เดือนนี้ตั้งหลักใหม่ ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้คนเห็นผลงาน วางแผนหาเสียง ทำนโยบายดี ๆ แล้วกลับมาขอโอกาสจากประชาชนอีกครั้งจะดีกว่าเยอะ“