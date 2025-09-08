"อันวาร์ อิบราฮิม" แสดงความยินดี "อนุทิน" นั่งนายกฯ คนที่ 32 ชี้ความเป็นผู้นำจะสำคัญต่อเส้นทางประชาธิปไตยไทย พร้อมสานต่อความร่วมมือชายแดน

นายกรัฐมนตรีมาเลเซียโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย พร้อมชื่นชมบทบาทสำคัญของไทยในภูมิภาคอาเซียน และระบุว่าความเป็นผู้นำของนายอนุทินจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเส้นทางประชาธิปไตยของประเทศ
วันนี้ (8 ก.ย.) นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของ ประเทศไทย โดยระบุว่า
“มาเลเซียตั้งตารอที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน การค้า และส่งเสริมสวัสดิภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ นายอันวาร์กล่าวว่า ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน และเชื่อมั่นว่าความเป็นผู้นำของนายอนุทินจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยในขั้นต่อไป”
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายอันวาร์ยังได้โพสต์ข้อความอีกครั้งว่า ตนได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายอนุทินเพื่อแสดงความยินดีเป็นการส่วนตัว พร้อมระบุว่ารู้สึกยินดีที่นายอนุทินเป็น "เพื่อนเก่า" ที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอด
นอกจากนี้ นายอันวาร์ยังได้เชิญนายอนุทินให้เดินทางเยือนมาเลเซียในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อหารือในประเด็นสำคัญต่าง ๆ รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี การพัฒนาตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา และความร่วมมือในกรอบอาเซียน โดยนายอนุทินได้แจ้งว่า พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณจะจัดขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์ และตนตั้งตารอที่จะได้พบกับนายอันวาร์ในโอกาสต่อไป