"มท.อ้วน" ชี้การเมืองไม่รู้สึกร้อนยังไม่ได้คุยใครไปศาลกับ "อิ๊งค์" ปัดเจอนายใหญ่วานนี้อยู่แต่ทำเนียบ

"ภูมิธรรม” บอก ยังไม่รู้สึกว่าการเมืองร้อน เผยยังไม่ได้คุยใครจะไปศาลรธน. กับ “นายกฯอิ๊งค์”พรุ่งนี้ ปัด เจอ “ทักษิณ” ที่ พท. เหตุเมื่อวานอยู่ทำเนียบทั้งวัน
วันนี้ (20ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวน นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในคดีคลิปเสียงการสนทนากับสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา วันพรุ่งนี้ (21 ส.ค.68 ) โดยย้อนถามกลับว่าวันพรุ่งนี้วันอะไร จะมีนัดหรือ ตนยังไม่ทราบ และยังไม่ได้พูดคุยกันเลยว่าจะมีใครไปบ้าง
ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าไปยังพรรคเพื่อไทยนั้น ตนทำงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งวัน
ส่วนมีความกังวลหรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์การเมืองในตอนนี้ดูเหมือนกำลังร้อน ขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ก็ยังไม่จบ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ก็ยังไม่รู้สึกว่าร้อน เรื่องของชายแดนก็ว่ากันไปตามกระบวนการ ซึ่งตอนนี้ก็ยังทำไปตามข้อตกลงคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC นอกจากนี้ เมื่อวาน นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ก็ได้คุยถึงคณะกรรมการที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยครั้งที่แล้วว่าจะเริ่มทำงาน แต่จะมีการขอเพิ่มบุคลากร ตนก็แจ้งไปแล้วว่าเอาตามที่ตกลงกันไว้ คือทูตทหารประจำอาเซียน แต่ถ้าไม่พอก็ขอให้ใช้บุคลากรในสถานทูตก่อน เพราะการที่จะเอาจากข้างนอกหรือต่างประเทศเข้ามาเราไม่เห็นด้วย จึงขอให้ทำเรื่องนี้ไปก่อน หากมีปัญหาก็ค่อยคุยกันในการประชุม GBC ครั้งหน้าในเดือนกันยายน
ส่วนเรื่องโทรศัพท์ที่พบของทหารกัมพูชาที่มีการสาธิตการใช้ทุนระเบิดนั้น ยังไม่ได้นำมาพูดคุยกับประธานอาเซียน เนื่องจาก นายอันวาร์ สนใจแค่เรื่องของการทำงานของคณะผู้สังเกตการณ์ ขณะเดียวกันเรื่องโทรศัพท์ก็เพิ่งเปิดเผยมาในภายหลัง