'สุรเดช' หนุนรัฐบาล สร้างรั้วลวดหนามถาวรพื้นที่ชายแดนให้ชัดเจนว่าเป็นของไทย แนะเริ่มจากหลักเขตปักปันตามประวัติศาสตร์ จวก เขมร เจ้าเล่ห์ ไว้ใจไม่ได้

นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ยังคงเกิดปัญหาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด ทางกองทัพเรือได้เก็บโทรศัพท์ของทหารกัมพูชาโดยมีคลิปและรูปภาพขณะวางระเบิด แต่ทางกัมพูชากลับออกมาระบุว่าทหารไทยจัดฉากนั้นว่า ส่วนตัวตนอยากให้ทางกองทัพเชิญสื่อต่างประเทศมาให้รับทราบเรื่องนี้และเร่งชี้แจงให้ประเทศต่างๆ ได้เห็นถึงความเจ้าเล่ห์ของกัมพูชา ขณะนี้ประชาชนคนไทยไม่ไว้ใจกัมพูชาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือประชาชนกัมพูชา จะให้พูดคุยกันเหมือนในอดีตคงยากแล้ว เพราะเกิดความหวาดระแวงกันแล้ว โดยเฉพาะทหารไทยและประชาชนต้องเสียชีวิตไปจากความขัดแย้งนี้ ดังนั้นรั้วหีบเพลงที่เรากำลังดำเนินการติดตั้งอยู่ไม่น่าจะเพียงพอแล้ว
“ส่วนตัวผมคิดว่า เราควรทำรั้วถาวรโดยเริ่มต้นจากหลักเขตที่ปักปันอยู่ ซึ่งที่หลักเขตมีชื่อของประเทศไทยหรือ SIAM รวมถึง กัมพูชา และ ฝรั่งเศส อยู่ด้วย โดยมีการสำรวจจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่ามีหลักเขตถึง 70 กว่าเสา ดังนั้นควรเริ่มต้นวางลวดหนามตั้งแต่หลักเขตที่ปักปันน่าจะเหมาะสมที่สุด ส่วนพื้นที่ไหนที่ยังไม่ชัดเจน ว่าเป็นพื้นที่ของใครกันแน่ และไม่มีหลักเขตที่ชัดเจน ก็อาจจะมีการวางลวดหนามแบบที่เราทำในปัจจุบันนี้ไปก่อน เพื่อรอการตรวจสอบหรือพิสูจน์พื้นที่ให้ชัดเจน จากนั้นค่อยมาคุยกันเรื่องของแผนที่กันใหม่ และยกเลิกข้อตกลงที่ผ่านๆมา เพราะที่ผ่านมามีการวางกับระเบิดชัดเจน ที่สำคัญเรามีการพิสูจน์แล้วว่าทุ่นระเบิดเหล่านี้ เป็นทุ่นระเบิดใหม่ ไม่ใช่ระเบิดเก่า ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าทางกัมพูชาไม่มีความจริงใจ และเมื่อเป็นเช่นนี้ เราก็ควรถือโอกาสนี้ ยกเลิกทุกอย่าง ต้องมานับหนึ่งกันใหม่ 13 ข้อที่ไปตกลงกันในการประชุม GBC ที่ผ่านมา ก็ต้องยกเลิกไปด้วย“