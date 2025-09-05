"ชัยชนะ" จี้ 4 ปชป.สวนมติตอบสังคม ปูดผู้เกี่ยวข้อง สส.ลาออกคาดไปนั่ง รมต. ฉะสำนึกองค์กรที่ให้โอกาส

“ชัยชนะ” จวก 4 สส.ปชป. สวนมติพรรค ต้องตอบคำถามสังคม เผย มีผู้เกี่ยวข้องสส.ลาออกจากสมาชิกพรรคเมื่อเช้านี้ คาด รับตำแหน่ง รมต. รบ.อนุทิน ให้สำนึกมนุษย์ รักองค์กรที่ให้โอกาสในการทำงาน
วันนี้ (5ก.ย.) นาย ชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงคะแนนโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีว่า บรรยากาศการโหวตนายกรัฐมนตรี ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถือเป็นปกติของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้ว ในรัฐบาลชุดนี้
ส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติให้งดออกเสียงโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นั้น นายชัยชนะ ย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์มีมติชัดเจนว่าให้มีการงดออกเสียง ส่วนลูพรรคคนไหน ใช้เอกสิทธิ์ของสส.ในการโหวตสนับสนุนนาย อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ต้องตอบสังคมด้วยตัวเอง ซึ่งต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ดังนั้นต้องดูข้อตกลงที่ทำกับพรรคประชาชน ว่าจะดำเนินการเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่
ส่วนจะมีการพูดคุยกับสส. พรรคประชาธิปัตย์ที่ให้การโหวตสนับสนุนให้นายอนุทินหรือไม่นั้น นายชัยชนะ กล่าวว่า ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญถือเป็นเอกสิทธิ์สส. แต่มติของพรรค ก็ต้องเป็นมติพรรค หาก สส.คิดว่าจะใช้เอกสิทธิ์กันโดยตลอด ส่วนตัวเห็นว่า ระบบประชาธิปไตยเวลาลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. จำเป็นที่จะต้องลงสังกัดพรรค แต่หากวันนึงเราเลือกตั้งชนะแล้วและอยู่ในพรรค แต่ เวลาโหวตให้กับนายกฯกับอ้างเอกสิทธิ์สส. ก็จะทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอ และระบบประชาธิปไตยก็จะอ่อนแอลง ซึ่งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ จะมีเสียงที่ไม่ปฏิบัติตามประมาณ4เสียง ดังนั้นผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมติพรรคก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการ ในการสอบสวน ถึงแม้ว่าใช้เอกสิทธิ์สส. ก็ต้องดูว่าเอกสิทธิ์ สส.ตามรัฐธรรมนูญทำได้จริงหรือไม่ แต่เมื่อมีมติของพรรคแล้ว ก็ต้องเดินตามมติของพรรค
ส่วนจะมีเรื่องของจริยธรรมหรือไม่นั้นก็ต้องมีการพูดคุยกันภายในพรรค ส่วนจะต้องขับออกจากพรรคหรือไม่นั้นก็คงจะต้องมีการพูดคุยกัน ส่วนตัวจะตอบคงยังไม่ได้แต่ขอย้ำว่าในวันนี้ระบอบประชาธิปไตยของพรรคการเมืองต้องเข้มแข็ง ถ้าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อยู่ตลอดเวลา สุดท้ายก็จะนำไปสู่ประชาธิปไตยที่อ่อนแอดังนั้นจึงขอฝากรัฐบาลใหม่ ในข้อตกลงที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี 2560 ส่วนตัวคิดว่าควรจะไปเขียนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญอีกข้อหนึ่ง หากไม่เขียนสุดท้ายก็จะเห็นการเมืองเหมือนวันนี้
ส่วนจะตกใจหรือไม่ถ้าเห็นสมาชิกพรรคหรือสส. ของพรรคประชาธิปัตย์ไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีร่วมกับนายอนุทินนั้น นายชัยชนะกล่าวว่า ตนทราบข่าวมาว่ามีคนเพิ่งไปลาออกจากพรรคเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา และย้ำว่าขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ มี4คนที่ไปโหวตหนุนนายอนุทิน ส่วนคนที่จะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นตนทราบมาว่า จริงไม่จริงไม่รู้ ทราบว่าคนที่ลาออกไม่ได้เป็นสส. แต่มีความเกี่ยวพันกับ สส. ดังนั้นจึงขอให้คิดให้เยอะ พรรคเคยให้โอกาสเป็นรัฐมนตรีแล้ว และให้โอกาสทำงานแล้ว ดังนั้นสำนึกของมนุษย์ต้องมี สำนึกความรักองค์กรต้องมี จึงขอฝากคนในซีกพรรคประชาธิปัตย์ที่คอยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ สำนึกในความรักพรรคต้องมีให้มากหน่อย อยู่มาพรรคให้โอกาสเป็นสส. พรรคให้โอกาสมาเป็นประธานกรรมาธิการ และ ให้โอกาสเป็นรัฐมนตรี ดังนั้นสำนึกความเป็นมนุษย์ต้องมี