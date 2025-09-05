“จาตุรนต์” ซัด ปชน.ข้ามขั้วหนุน “อนุทิน” ทำการเมืองตกต่ำ โวเลือก "ชัยเกษม" ดีกว่า ยุบสภาได้ก่อน 20 วัน

“จาตุรนต์” ชี้ ปชน.ข้ามขั้วหนุน “อนุทิน” ทำการเมืองตกต่ำ หวั่นผู้นำฝ่ายค้านฯ มี 2 สถานะสรุปซักฟอกไม่ได้ แนะหากเลือก “ชัยเกษม” นั่งนายกฯ อาจยุบสภาได้ก่อน 20 วัน
วันที่ 5 ก.ย. 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี หลังที่ประชุมกำหนดให้สมาชิกอภิปรายได้ 2 ชั่วโมง แบ่งฝ่ายละ 1 ชั่วโมง นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) อภิปรายสนับสนุน นายชัยเกษม นิติศิริ พร้อมหักล้างความเหมาะสมของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) โดยชี้ว่าข้อตกลงของพรรคประชาชน (ปชน.) ที่จะโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกฯ แต่ไม่เข้าร่วม ครม. ถือเป็นการทำให้ภูมิใจไทยอยู่ในสภาพลูกไก่อยู่ในกำมือ ของพรรค ปชน. ซึ่งขัดหลักการระบบรัฐสภา และบั่นทอนประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง
นายจาตุรนต์ตั้งคำถามว่า หากผู้นำฝ่ายค้านต้องอยู่ใน 2 สถานะ ทั้งในฐานะฝ่ายค้านและผู้ร่วมเลือกตั้งรัฐบาล จะยังสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลได้อย่างแท้จริงหรือไม่ พร้อมยกตัวอย่าง หากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะยอมให้ผู้นำฝ่ายค้านซึ่งเป็นผู้โหวตสนับสนุนนายกฯ สรุปการอภิปรายได้อย่างไร
นายจาตุรนต์ยังวิจารณ์ว่า การมีบารมีของนายอนุทินมากเกินไป ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ เช่น กรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยเลื่อนการร้องทุกข์คดีที่ดินเขากระโดงออกไปโดยอ้างเหตุผลว่ารอรัฐมนตรีใหม่ รวมถึงความเสี่ยงที่บารมีนี้จะโยงไปถึงคดี ฮั้ว ส.ว.ทำให้เกิดข้อกังขาว่าจะทำให้ผู้ผิดลอยนวลได้หรือไม่
นายจาตุรนต์กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้พรรค ปชน. เคยเสียงแข็งเรียกร้องให้ยุบสภาทันที แต่กลับเปลี่ยนเป็นให้เวลารัฐบาลใหม่ 4 เดือนเพื่อทำประชามติ ทั้งที่กฎหมายประชามติฉบับภูมิใจไทยผลักดันกลับขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญตรงกับแนวทาง ส.ว. ทำให้โอกาสแก้รัฐธรรมนูญแทบไม่เกิดขึ้น และกลายเป็นว่าพรรค ปชน. กำลังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฝ่ายอนุรักษ์นิยม
“การเมือง 4 เดือนต่อจากนี้จะไม่เข้มแข็ง ประชาชนที่เลือกพรรคประชาชนด้วยความหวังเรื่องประชาธิปไตย อาจต้องผิดหวังเมื่อพรรคกลับข้ามขั้วไปสนับสนุนฝ่ายอนุรักษ์นิยมเต็มตัว” จาตุรนต์กล่าว พร้อมเสนอว่า หากเลือก นายชัยเกษม เป็นนายกฯ จะสามารถตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจ แถลงนโยบายและยุบสภาได้ภายใน 20 วัน คล้ายกับรัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน ปี 2535 ซึ่งจะลดความเสียหายต่อระบอบประชาธิปไตยลงอย่างมาก