"ภูมิธรรม" เผย "บิ๊กเต่า" รายงานคืบหน้าวัดพระบาทฯยังตอบไม่ได้ฟอกเงิน ชี้ร้องได้ขอความเป็นธรรมโยกย้าย

“มท.อ้วน” เผย “บิ๊กเต่า” รายงานคืบหน้าคดีวัดพระบาทฯ ให้ ป.ป.ช.-ปปง.ร่วมสอบ ยังตอบไม่ได้ฟอกเงิน รอตร.แถลง ส่วนร้องขอความเป็นธรรมโยกย้าย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาระเบียบกฎเกณฑ์ ยันมีสิทธิ์ร้องถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรม
วันนี้ (27ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีพลตำรวจตรี จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มารายงานความคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุ ว่าได้รายงานว่าพบหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งก็จะทำการสอบสวน ถ้าชัดเจนอะไรแล้วก็คงจะมีแถลง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้แถลง เช่น ป.ป.ช. ปปง. และตำรวจ
ส่วนที่ให้ ปปง. เข้ามาตรวจสอบด้วยแสดงว่ามีการฟอกเงินใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่าเราพูดไม่ได้ ต้องให้มีการสอบสวนแล้วดูข้อเท็จจริง ส่วนจะใช้เวลานานหรือไม่ อยู่ที่การทำคดี เราต้องระมัดระวัง ไม่ใช่ว่าเห็นอะไรแล้วไปทึกทัก ต้องไปดูว่ามันถูกต้อง หรือผิดกฎหมาย อยู่ที่คนทำคดี เรื่องนี้เราตอบยาก
ส่วนกรณีที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติ ยื่นขอความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจประจำปี 2568 ในขณะเดียวกันพลตำรวจตรีจรูญเกียรติก็มีการขึ้นตำแหน่งแบบฟาสต์แทก จากรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เป็นผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก. ปปป.) จะเป็นเงื่อนไข ที่คณะกรรมการจะไม่แต่งตั้งหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่าต้องให้ ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาว่าประวัติเป็นอย่างไร ไม่ได้ลงลึกในรายละเอียด เพียงแต่รับฟังข้อร้องเรียน ที่ทำเป็นหนังสือมาชัดเจน ก็เอามาพิจารณา พร้อมย้ำคงจะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาว่าเป็นมาอย่างไร หรือมีความเข้าใจผิดกัน
เมื่อถามว่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าตนทำงานเป็นหนังหน้าไฟ ทำงานมีผลงานทุกคดี นายภูมิธรรม ยอมรับว่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเป็นคนทำงาน ถ้าดูจากการทำคดีในช่วงนี้ จะเห็นว่าเขาได้ทำงานในคดีต่างๆ ให้มีความชัดเจน ก็ต้องไปดูระเบียบกฎเกณฑ์ ว่าเป็นมาอย่างไรจะขอให้เป็นเรื่องภายในที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะไปดู เพื่อให้ความเป็นธรรม ทุกคนถ้าเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียน ต้องไปดูรายละเอียด