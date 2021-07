การเมืองแทรกบันเทิง “ณวัฒน์” ไม่จบ? “มิสแกรนด์” แบน CP “กรรชัย-มดดำ” ผสมโรง “รถแห่ไหทองคำ” ร่วมม็อบ

แค้นการเมือง “เวทีมิสแกรนด์ฯ” สนอง “บอสใหญ่” แบนสินค้าเครือ CP หลัง “ณวัฒน์” ไม่ขอรับเศษเงินเจ้าสัว “กรรชัย-มดดำ” เตือน “น้ำ” กล่าวหา “เวิร์คพอยท์” ระวังโดนฟ้อง จับตา CarMob ต้านเผด็จการ “ประจักษ์ชัย” รถแห่ไหทองคำคึกคักน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (27 ก.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น “สังคมจับตา จะทำได้จริงมั้ย!? เวทีมิสแกรนด์ ประกาศจุดยืน แบนสินค้า CP หลัง “ณวัฒน์” ลั่นไม่ขอรับเศษเงินเจ้าสัว”โดยเนื้อหาระบุว่า “เรียกได้ว่าออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจริงๆ ในช่วงนี้ สำหรับองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ที่จะมี “น้ำ พัชรพร” มิสแกรนด์ 2020 ออกมาฟาดปากด่ารัฐบาลรายวัน และยังปกป้องคนที่มาโจมตีนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล บอสใหญ่ผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดระดับนานาชาติ มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยนั้นล่าสุด ในเพจเฟซบุ๊กของ Miss Grand Thailand ได้โพสต์ข้อความ ประกาศว่า “นับจากนี้องค์กรมิสแกรนด์ฯ ขอประกาศไม่สนับสนุนสินค้าในเครือ C.P. Group ทุกประเภท! “เพื่อสังคมแห่งการไม่เอาเปรียบ เราต้องเปลี่ยนแปลง และกล้าที่จะเริ่มต้น” ขอขอบคุณเจ้าของภาพค่ะ”ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆ เราต้องกล้าที่จะเริ่มทำในสิ่งที่ต่างจากเดิม โพสต์นี้คือประกาศในส่วนของเจตนารมณ์ทางองค์กรเรานะคะ ส่วนแฟนๆ มิสแกรนด์ฯ เราถือว่าเป็นดุลพินิจของแต่ละบุคคลค่ะต่อมาทำให้มีคอมเมนต์จากโซเชียลมากมาย ในโพสต์นี้ ทั้งบอกว่า เพิ่งรู้หรอว่าผูกขาด ทำไมเพิ่งมาแบน, ทำให้ได้จริงๆ นะ รวมทั้งยังบอกว่า ถ้าจะขนาดนี้ ยุบเวทีไปเลยก็ได้ เข้าใจว่าไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลกัน แต่มองในแง่ขององค์กร เขาก็ต้องทำงานให้องค์กรอยู่รอดหรือเปล่า CP ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลอย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ในช่วงที่ นายณวัฒน์ เพิ่งฟื้นจากการป่วยโควิด ได้ขอให้ซีพี บริจาคเงิน 100 ล้าน ในโครงการของตนเอง ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด และยังด่าทอในไลฟ์สดหลายครั้ง ประกาศลาออกจากพิธีกรรายการ พร้อมบอกว่า จะไม่ขอรับเศษเงินเจ้าสัว โดยรายการไหนที่มีซีพีเป็นสปอนเซอร์ ก็จะไม่ขอยุ่งขณะเดียวกัน THE TRUTH ยังโพสต์ประเด็น “หนุ่ม กรรชัย-มดดำ” ขู่ “น้ำ มิสแกรนด์ฯ” โกหก “ณวัฒน์” ไปติดโควิด จากช่องเวิร์คพอยท์ ระวังโดนฟ้องโดยระบุว่า สืบเนื่องจาก “เต๋า ทีวีพูล” ได้โพสต์ข้อความผ่าน IG ส่วนตัวว่า “น้ำ มิสแกรนด์ แฉ ณวัฒน์ ติดเชื้อโควิด จากสตูดิโอดัง หลังโดนตลก ต. ชวนไปออกรายการ”ซึ่งก็ทราบกันดีว่า “เต๋า ทีวีพูล” มักจะโพสต์ข้อความหนุน ณวัฒน์ มาโดยตลอด ตั้งแต่อ้างนายแพทย์ใหญ่ไล่ณวัฒน์ จนถูกไล่ออก ซึ่งท้ายที่สุดก็ไม่เป็นความจริงล่าสุด หนุ่ม กรรชัย กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวผ่านทางรายการดัง ว่า ส่วนตัวที่ผมรู้มาได้ยินมา มันไม่ใช่ มุมของผมกับมดดำ เห็นด้วยเหมือนกันว่าไม่น่าใช่ที่จะเป็นอย่างนั้น พอทราบข่าวผมก็เช็กข่าว ก็สืบมาก็ไม่ใช่อย่างนั้น ในนั้นไม่ได้เอ่ยว่าตุ๊กกี้ติด แต่เขาบอก ดาราตลก ต. เป็นคนชวนไปถามจริงๆ ตุ๊กกี้ จะชวนไปได้ยังไง มันไม่ใช่ พูดตรงๆ พี่ณวัฒน์ ก็ไปขายของ พูดเป็นกลางจริงๆ เลยนะ ตุ๊กกี้จะชวนพี่ณวัฒน์ไปขายของที่นั่นเหรอ ก็ไม่ใช่ ตุ๊กกี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องผ่านเอเยนซี พูดแบบนี้ไม่ชัด ไม่น่าใช่ถ้าเขาพูดมาแบบนี้ก็ต้องรอดูหลักฐาน ต้องเอาหลักฐานมาว่ากันว่าจริงหรือเปล่า เรื่องแบบนั้นพูดลอยๆ ไม่ได้นะ มันมีเรื่องความเสียหายองค์กรเขา เสียหายไปอีกหลายคน มันไม่ใช่มาพูดว่าที่นี่ที่นั่น เราพูดเป็นกลางที่สุดไม่ได้ข้างใดข้างหนึ่ง เราตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแบบนี้ทางด้าน มดดํา คชาภา ก็ได้กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวอีกด้วย ว่า ไม่เห็นมีใครติด ตุ๊กกี้ก็ไม่ติด พูดกันตรงๆ เวิร์คพอยท์ตรวจทุกวัน ตรวจหนักกว่าเราอีก ทั้งแรพิดฯ ทั้งพีซีอาร์ ถามว่า บริษัททุกที่มีคนติดกันทั้งนั้น ใครติดก็แยกรักษา แต่ติดคลัสเตอร์ 40 คน ต้องมีข่าวหรือเปล่า ดาราติดคนหนึ่งมีใครไม่รู้บ้าง องค์กรเขาเป็นตลาดหลักทรัพย์เขาฟ้องได้นะซึ่งการที่ น้ำ มิสแกรนด์ฯ ออกมาเปิดเผยแบบนี้ เพื่อเบี่ยงประเด็นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจะดำเนินคดี ณวัฒน์ ในเรื่องจัดงานประกวดนางงาม โดยที่ไม่มีการป้องกัน ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดหรือไม่?ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ยังมีประเด็น “ประจักษ์ชัย” ส่งสัญญาณ นำรถแห่ไหทองคำร่วม CarMob มหาสารคาม? ลั่น อีกไม่นานจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่!?เนื้อหาระบุว่า จากกรณีที่ เพจ แนวร่วมนิสิต มมส.เพื่อประชาธิปไตย - MSU Democracy Front โพสต์ข้อความถึงกรณีที่จะมีการชุมนุมในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ที่จังหวัดมหาสารคาม โดยระบุข้อความว่า ประกาศ!!! นัดหมายพี่น้องชาวมหาสารคาม พบกัน 31 กรกฎาคม นี้ Car Mob แสดงพลังเจ้าของประเทศขับไล่สุนัขรับใช้เพื่ออนาคตประเทศไทย!!! *สถานที่ เวลา เส้นทาง จะประกาศเร็วๆ นี้ *โปรดติดตามข่าวสารจากเพจแนวร่วมนิสิต มมส. เพื่อประชาธิปไตย เท่านั้น!!!และยังโพสต์ต่ออีกว่า จ๊วดดด พี่น้องจ๊วด มาแล้วว!!! 31 กรกฎาคม นี้ พบกับมหกรรม CarMob รถแห่ต้านเผด็จการ รับประกันความม่วน…นำทีมโดย- รถแห่ย่องเบามหาสารคาม- รถแห่ทีมออดิโอมิวสิค No.1 No.2- รถแห่ไหทองคำมิวสิคโปรดรอติดตามเวลาและสถานที่รวมพลเร็วๆ นี้!!!#CarMob สารคามโดยทางทีมข่าวเดอะทรูธ ได้ทำการตรวจสอบพบว่า รถแห่ไหทองคำมิวสิค เป็นของนายประจักษ์ ไหทองคํา เจ้าของค่ายเพลงไหทองคำ โดยทาง นายประจักษ์ชัย ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า#ข่าววงนอก. นอกจากดารา นอกจากนักร้องทั่วไทยออกมา Call out แล้ว สายรถดัมป์ รถเเห่ รถแท็กซี่ก็จะแสดงพลังร่วมกับกลุ่ม CAR MOB ดาวกระจายไปหัวเมืองต่างๆ 31 ก.ค.- 1 ส.ค.นี้ (ขออภัยวันนี้ยังไม่มีข่าวมาจากวงใน) ประจักษ์ชัยรายงานสดจากวงนอกก่อนครับโดยก่อนหน้านี้ ก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองว่า#ผมอยากให้กำลังใจทุกคนในประเทศ อยากให้มองโลกในเเง่ดี ธรรมชาติของการต่อสู้ทางการเมือง มันจะมีเวลาของมัน มันกำลังจะสุกงอม ปชช.เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า รัฐนาวาจะอยู่ได้ไง…สายตรงวงในจึงบอกมาว่า “อีกไม่นานจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่”..ผมคิดผมพูดกระตุ้นอยู่คนเดียวจะให้ทันทีทันใดยังไง เราต้องCall out. ช่วยกัน (กูเว้าจนปากเปียกเเล้วนี่)แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ การเมืองได้แทรกแซงวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวแล้ว?ถ้าสังเกตให้ดี กรณีของ “ณวัฒน์” กับ CP และกรณีช่องทีวี ค่ายบันเทิง ที่มีดาราสังกัดหลายค่าย ก็เริ่มแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อยู่ฝ่ายไหน เห็นได้ชัดจากท่าทีการเสนอข่าว และดาราในสังกัดออกมา Call out โจมตี หรือหนุนรัฐบาลรวมทั้งการออกมาฟาดฟันกันเองของค่ายธุรกิจบันเทิง และคนบันเทิง อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนประเด็นก็คือ ฝ่ายที่ใช้สื่อสังคมโซเชียลเป็นเครื่องมือ เริ่มรู้แล้วว่า วงการบันเทิงนี้เอง ที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อ “แฟนคลับ” หรือ ประชาชนวงกว้าง ซึ่งถ้าทะลุทะลวงเครือข่ายนี้ได้เมื่อไหร่ เมื่อนั้น ทุกวงการในประเทศไทยก็ใกล้เคียงที่จะอยู่ในการควบคุมของพวกเขาแล้วดังนั้น แม้ข้อเท็จจริง รัฐบาลประยุทธ์ จะทำให้ประชาชนทุกวงการไม่พอใจการบริหารประเทศ ความล้มเหลวต่างๆ ในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเศรษฐกิจและโควิด แต่ถ้าสังเกตให้ดี สำหรับวงการบันเทิงจะมีโรคแทรกจากสามกีบผสมโรงอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเข้ามาปลุกปั่น บูลลี่ ให้เกิดความกลัว และความกล้าที่จะพูด และวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนวันนี้แม้แต่ “รถแห่” ซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นอีสานมากที่สุด ก็กำลังถูกแทรกแซง ด้วยเช่นกันความจริงก็ไม่แปลก ถ้าการเมืองจะแทรกแซงและนำไปสู่การสร้างสรรค์อย่างแท้จริง หากไม่ใช่เพื่อปลุกปั่นบั่นทอนทำลายประเทศ อันเริ่มจากการสร้างความขัดแย้งแตกแยกไปทุกหย่อมหญ้า อย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้เพราะดูเหมือนว่า คนในวงการเดียวกัน ก็เริ่มจะมองหน้ากันไม่ติด และหาน้ำมิตรไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ ก็เป็นไปแล้ว