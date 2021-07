“น้ำ มิสแกรนด์”นางงามของ"ณวัฒน์" ขึ้น กู-มึง จิกช่อง "เสี่ยตา" คลัสเตอร์ใหญ่โยง“ตุ๊กแก”หลอก“ลูกพี่”ไปติดโควิด! ** วันเกิด“โทนี่”ปีนี้“โอ๊ค”ขอให้พ่อได้กลับไทย แต่เจ้าตัวขอให้“ลุง”เป็นทหารคนสุดท้ายที่บริหารประเทศนี้

ไม่ยอมจบง่ายๆ ดรามา "ณวัฒน์ อิสรไกรศีล"ติดโควิด นอกจากประเด็นไลฟ์สดขณะสวมเครื่องช่วยหายใจด่ากราดคนไปทั่ว จนเป็นที่กล่าวขานถึงตัวอย่างของคนอาการ"สติหลุด" บนสื่อโซเชียลฯ คราวนี้มาถึง “น้ำ มิสแกรนด์” พัชรพร จันทรประดิษฐ์ นางงามองครักษ์พิทักษ์ลูกพี่ “ณวัฒน์" สลับกันไลฟ์สดบ้างท่วงท่าลีลา อากัปกิริยาวาจา ใครที่ดูไลฟ์สดของเธอก็ต้องบอกว่า เกรี้ยวกราด ถอกหน้า ถอกตา ใช้ถ้อยคำหยาบคาย รุนแรงพอๆกับลูกพี่ แทบจะเป็นโคลนนิ่งอารมณ์เดียวกันมาเปี๊ยบ!!ส่วนคนที่ถูกพาดพิงคราวนี้ “น้ำ มิสแกรนด์” เจาะจงฟาดค่าย "เวิร์คพ้อยต์" พร้อมฝากข้อความถึง เสี่ยตา “ปัญญา นิรันดร์กุล” และ โยงไปถึง "ตุ๊กกี้" ตลกหญิงชื่อดังโดยช่วงหนึ่ง “น้ำ มิสแกรนด์” ได้พูดถึงอ้างว่า พนักงานช่องเวิร์คพ้อยต์ ติดโควิดนับ 40 ราย เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ซึ่งไม่อยากให้พนักงานทำให้ลูกค้าเสียหาย ขอฝากข้อความถึง "เสี่ยตา" ที่เธอเรียกว่า "น้าปัญญา" ว่า ให้วีดีโอคอลกลับหน่อย ถึงการกระทำในครั้งนี้ น้าปัญญาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ได้มีส่วนรู้เห็น แต่เป็นการกระทำของกลุ่มพนักงาน ก็อยากขอให้น้าปัญญา ติดต่อกลับ ถ้าไม่มีการติดต่อมา นั่นแปลว่า คุณรู้เรื่องทั้งหมดนี้แล้วแน่นอนว่า เมื่อพาดพิงบริษัทของ “เสี่ยตา” นางงามขวัญใจ "ณวัฒน์" ก็จัดไปที่คนๆหนึ่ง ที่ใครๆก็รู้ว่า เป็น"ตุ๊กกี้" ตลกหญิงชื่อดัง หรือครูสมศรี ที่แฟนๆ รายการตลกหกฉากรู้จักกันดี โดยเธอเรียกชื่อว่า "ตุ๊กแก"“น้ำ” บอกว่า “ตุ๊กแกที่ซ้ำเติมพี่วัฒน์ และหมาสองตัว มีปัญหาอะไรกับพี่วัฒน์ กูถามหน่อย พี่วัฒน์ยืมตังค์มึงแล้วไม่คืนเหรอ กูจะบอกให้ อยากระโดดถีบมาก"ว่าแล้วก็บอกอีกว่า มีแชตลับ ที่นั่งอ่านแล้วอยากถุยน้ำลายใส่ พร้อมกับ จะเปิดโปง สะบัด เอาให้ร้อนๆ หนาวๆ โดยขยายความเพิ่มว่า "กูแค้นฝังหุ่น มึงอย่าคิดว่าคนไทยจะลืมง่าย กูจะเป็นคนเตือนสติ มึง ตุ๊กแก คลัสเตอร์ใหญ่ คนในเครือมึง กูถามติดกี่ราย คนเข้าไปข้างในติดกันเยอะ ตลกที่ติด กูว่าก็มาจากสตูดิโอนี่แหละ"ประเด็นคือ ตุ๊กแก ออนไลน์หาพี่วัฒน์ ให้ไปทำงานที่นั่น มึงรู้ ค่ะ มึงหลอกเขาทำไม พี่วัฒน์เขาตรวจตั้งหลายรอบ อย่ามาตอแหล พวกเป่านกหวีดทั้งนั้นพูดง่ายๆว่า “น้ำ มิสแกรนด์” เชื่อเต็มหัวว่า “ตุ๊กแก” หลอก "ณวัฒน์" ให้ไปทำงานจนติดโควิด และทิ้งท้ายฝากคำถามถึงน้าปัญญา ว่า บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เขาทำกันอย่างนี้หรือดูท่างานนี้ ก็ต้องรอดูปฏิกิริยาของ “เสี่ยตา และ ตุ๊กแก” ว่าจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไลฟ์สดของ “น้ำ มิสแกรนด์” นางงามคู่บุญของ ณวัฒน์ที่แน่ๆ เช็กความเห็นของชาวโซเชียลฯแล้ว ก็มีความเห็นหลากหลาย ไม่เห็นด้วยกับการใช้ถ้อยคำหยาบคายรุนแรง และแฝงไปด้วยความอาฆาตแค้นของ “น้ำ มิสแกรนด์” ทั้งว่าโรคโควิด ไม่ได้ทำลายแค่ปอด แต่ยังมีผลต่อสมอง เหมือนกรณี “ณวัฒน์”นางงามสมัยนี้ เทียบกับนางงามสมัยก่อน นี่คนละเรื่อง สมัยก่อนนางงามงามทั้งหน้า และจิตใจ สมัยนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นจากน้ำ มิสแกรนด์ แสดงออกมาบ้างก็ว่า นางงามกลายเป็นนางทราม นี่เป็นตัวอย่างสะท้อนสังคมที่ต่ำตม ตลาดล่างลงเรื่อยๆ สำคัญตัวผิดคิดว่าใหญ่โต ไม่พอใจใครก็ใช้สื่อโซเชียลฯ ด่า อยากเรียกคนนั้นคนนี้มาเจรจา ก็เรียกมา ดังที่เรียกเสี่ยตา เจ้าของช่องเวิร์คพ้อยต์ ให้ติดต่อกลับมันก็จะเกินๆไปหน่อยมั้ยหรือว่าทั้งหมดนี้...น้ำ มิสแกรนด์ นี่คือ นางงามในอุดมคติของ ณวัฒน์ ณ หิวแสง เขาล่ะ!วันเกิด “ทัษิณ ชินวัตร”ปีนี้ ดูคึกคักเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในโซเชียลฯ ด้วยอาจจะเป็นวันเกิดครบ 6 รอบ หรือ72ปี ทำให้บรรดาลูกๆ ญาติสนิท มิตรสหาย และคนใกล้ชิด ต่างร่วมอวยพร ขอให้ได้กลับไทยโดยเร็ววันโดยเฉพาะมุกที่ว่า “ทักษิณ” แม้จะอายุ 72 ปีแล้ว แต่ “พี่โทนี่ วู้ดซัม” ที่ปรากฏตัวในคลับเฮาส์นั้นยังดูหนุ่มแน่นเหมือนคนอายุ 27บรรดาแฟนคลับของ “พี่โทนี่” เหมารถเข็น พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ย่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่ค้าขายฝืดเคืองด้วยพิษโควิด-19 มาแจกจ่ายพี่น้องประชาชน ที่ถนนราชดำเนิน ได้อิ่มอร่อยกัน ถ่ายรูป ติดแฮชแท็กคำอวยพร โพสต์ขึ้นโซเชียลฯ คึกคักแน่นอนว่าในโอกาสวันคล้ายวันเกิดปีนี้ “พี่โทนี่” ย่อมไม่พลาดที่จะกล่าวถึง สถานการณ์บ้านเมืองในประเทศไทย โดยเฉพาะในยามที่ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังโดนถล่มด้วยพิษโควิด“พี่โทนี่”เล่าถึงประสบการณ์ในช่วงที่เคยติดเชื้อโควิดว่า ต้องนอนให้เพียงพอ ต้องออกกำลังกาย ลดของหวาน สร้างสมดุลให้ตัวเอง ต้องควบคุมอารมณ์ อย่ายึดติด ต้องอยู่กับปัจจุบัน โลกทั้งโลกคือบ้านความแค้นทางการเมืองไม่มี เพราะเป็นคนใจกว้าง คิดบวก ไม่ชอบทำลายคน ให้อภัยคนตลอด ทุกวันนี้ไปไหนไปได้หมด ยกเว้น “ประเทศไทย” เพราะอะไรก็รู้ๆกันอยู่ แต่ถึงจะมาไม่ได้ แต่ก็ยังรักพี่น้องชาวไทย ยังห่วงใยประเทศไทย อยากไปกราบคนที่รัก เคารพ และกราบแผ่นดินเกิด …ไฮไลต์ของการพูดครั้งนี้ แน่นอนว่าต้องอยู่มที่การบริหารบ้านเมืองของรัฐบาล “ลุงตู่” …ประเทศไทยวันนี้ ภาพรวมเราล้าหลังมาก เราควรไปไกลกว่านี้เยอะ เราตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง ความรู้ทางเทคโนโลยีต่ำมาก วันนี้ (27 ก.ค.) ผมจะพูดในรายการ คลับเฮาส์ เรื่อง ROADMAP to New Normal : วางเส้นทางสู่วิถีใหม่ และเราจะปรับตัวอย่างไร เพราะเมื่อก่อนไทยขึ้นไปสูงแล้ว แต่วันนี้มันไหลตกมาอยู่โลกยุคที่ 2 ยังคิดแบบโบราณ หรือคิดแบบทหาร มันไปไม่ได้ … วันนี้ ทหารขอให้เป็นคนสุดท้ายนะที่จะบริหารประเทศ ต้องยอมรับว่าพวกคุณล้าหลังเกินกว่าที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำตอนนี้ ...ยิ่งปัญหาโควิด-19 ในตอนนี้ ผมงง ทหารไปไหนหมด ...ทหารไม่กล้าใช้ทหาร เมื่อก่อนผมใช้ทหารแหลก มีงบฯเยอะทำไมไม่เอามาใช้ วันนี้ถ้าเป็นผมนะ ผมไม่ยอมหรอก ผมจะซื้อชุด PPE ลงสนาม ไปดูคนป่วยเองเลย ... นี่เป็นนายกฯ อะไรวะ Work From Homeอย่างไรก็ตาม ในช่วงดึกคืนก่อนที่จะมีการต้นรับวันเกิด “ทักษิณ”นั้น ในโซเชียลฯ โดยเฉพาะในทวิตเตอร์ มีการปลุกกระแส ติดแฮชแท็ก “ไม่เอานายกฯพระราชทาน” ทำให้มีการวิเคราะห์กันว่า จะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันก็มีกระแสสวนมาว่า เป็นการเต้าข่าว เรื่องเปลี่ยนตัวนายกฯนั้นไม่เป็นความจริง เพราะ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ไม่ได้ทำอะไรผิด เป็นการนำเรื่องโควิด มาปั่นกระแสการเมือง …ยืนยันว่าภายใน 1 ปีครึ่งนี้ “ลุงตู่” ไม่ลาออก ไม่ยุบสภาแน่นอน เพราะ มีความเป็นชายชาติทหารสูงมาก ไม่ใช่คนที่จะยอมทิ้งประเทศ ทิ้งประชาชน แล้วเอาตัวรอดคนเดียว...7 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การบริหารประเทศของ “ลุงตู่” มีทั้งพีคสูงสุด และตกต่ำสุด...แต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่า “ต่ำสุด” !!