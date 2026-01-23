หลักฐานคาตา! สน.วิภาวดี จับหนุ่มขับสิบล้อเสพยา พบเศษยาติดใบขับขี่ แจ้ง 3 ข้อหา

ตำรวจ สน.วิภาวดี รวบหนุ่มขับสิบล้อ พบเศษยาบ้าติดคาใบขับขี่ เจ้าตัวจำนนต่อหลักฐาน สั่งดำเนินคดีรวด 3 ข้อหาหนัก
เมื่อวันที่ 21 ม.ค. เพจ “จ่าอ้วน บอลิคำไซ” โพสต์คลิปวิดีโอวินาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วิภาวดี จับหนุ่มขับรถสิบล้อเสพยา เผยว่า “อย่าหาทำ คนมันจะซวย เศษยาเสพติดติดใบขับขี่มาด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจสน. วิภาวดี จับหนุ่มขับรถสิบล้อเสพยาค้นในรถเจออีกจำนวนนึง จึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง นำส่งพนักสอบสวน นำปัสสาวะส่งตรวจพิสูจน์ที่สถาบันฟื้นฟูฯ เบื้องต้นแจ้งข้อหา
1.ครองครองยาเสพติดให้โทษประเภท1
2.เสพยาเสพติดให้โทษ
3.ขับขี่ยานพาหนะเสพยาเสพติดให้โทษฯ"