เคลื่อนย้าย “อาจารย์ใหญ่” ดองไว้กว่า 20 ปี วัดพระบาทน้ำพุ ส่งตรวจนิติวิทยาศาสตร์ 11 ศพ

ลพบุรี- เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เคลื่อนย้ายศพอาจารย์ใหญ่ที่เก็บรักษาไว้ภายในศาลาธรรมสังเวช วัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 11 ศพ หลังไม่สามารถระบุตัวตนได้ ส่งตรวจสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
เมื่อเวลา 18.30 น. วันนี้ ( 5 ก.ย.) ที่ศาลาธรรมสังเวช วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู กว่า 10 นาย สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ทำการเคลื่อนย้ายศพอาจารย์ใหญ่ที่ถูกเก็บรักษาในสภาพดองไว้จำนวน 11 ศพ โดยบรรจุห่อผ้าและนำขึ้นรถกระบะ-รถตู้รวม 6 คัน
ศพดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้ที่ศาลาธรรมสังเวชแห่งนี้มานานกว่า 20 ปี โดยทั้งหมดเป็นผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ เดิมมีการเก็บไว้รวม 20 ศพ ต่อมามีการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตามระเบียบ มีเอกสารใบมรณบัตรและญาติยืนยันแล้ว 8 ศพ ซึ่งได้ฌาปนกิจไปเรียบร้อย เหลืออีก 11 ศพที่ไม่สามารถระบุชื่อหรือตัวตนได้
ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ ได้แจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลพบุรี โดย ร.ต.อ.หญิง คุณิตา ตุโฬทก รองสารวัตรสอบสวน จึงมีคำสั่งให้นำศพทั้ง 11 ราย ส่งตรวจพิสูจน์และชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป