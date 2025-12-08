'มาดามหยก'วอน รบ.ใช้มาตรการเด็ดขาดจัดการ 'เขมร' ชี้สงสาร ปชช.อยู่อย่างหวาดผวา พร้อมตั้งโรงครัวทำอาหารให้ทหาร- ประชาชน

วันนี้(8 ธ.ค.)นางสาวกชพร เวโรจน์ หรือมาดามหยก หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ (lndy ) และประธานชมรม Change Together & Indy Team เปิดเผย ว่า ภายหลังได้ทราบข่าวมีเหตุปะทะ กันอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จึงได้เรียกระดมอาสาสมัครของอินดี้ทีมจาก 2 จังหวัดมารวมพลกันที่จุดก้าวอิสระ เพื่อ กระจายไปยังจุดต่างๆในการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนออกจากบ้านไปยังศูนย์พักพิงที่ปลอดภัย โดย ทางพรรคก้าวอิสระ ได้เตรียมรถสิบล้อ และรถกระบะ กระจายไปตามจุดต่างๆ ในการอพยพประชาชน และให้สแตนบายตลอด 24 ชม. เพราะยังมีผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ออกจากหมู่บ้านด้วย
นางสาวกชพร กล่าวว่า นอกจากนี้ ทางอินดี้ทีม ได้ตั้งโรงครัว ที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ประสาทตาเหมือนธมและประสาทตาควาย โดยขณะนี้ทางโรงครัวได้เตรียมทำอาหาร ส่งให้กับทางผู้อพยพที่ศูนย์พักพิง มื้อละ 300 กล่อง และ ส่งให้กับทางทหารที่บริเวณชายแดนอีกมื้อละ 800 กล่อง ทั้งนี้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่ออินดี้ทีม ได้ที่หมายเลข 088-0819688 ซึ่งในฐานะคนไทยกลุ่มหนึ่ง ยินดีและภูมิใจที่ได้สนับสนุน กองทัพ และดูแลประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
นางสาวกชพร กล่าวว่า ส่วนตัว ในนามหัวหน้าพรรคก้าวอิสระ อยากเสนอแนะรัฐบาล ว่าเหตุการณ์ปะทะครั้งนี้ อยากให้เป็นครั้งสุดท้าย ความจริงเราไม่อยากให้ใช้ความรุนแรง แต่เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แล้ว เราจะมามัวเจรจา ทั้งๆที่เขาใช้ระเบิดแต่เรากลับใช้กระดาษแบบนี้มันไม่ได้ สงสารประชาชนบริเวณชายแดนที่ต้องอยู่อย่างหวาดผวา เนื่องจากไม่รู้ว่า ทางกัมพูชา จะยิงเข้ามาอีกเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้น ให้มันจบในครั้งนี้ครั้งเดียวเลย ใช้มาตรการที่เด็ดขาดเสียที
'ดิฉันอยากขอวอนรัฐบาลขอให้จัดการให้เด็ดขาด ขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็อยากให้รัฐบาลดำเนินการขั้นเด็ดขาดซึ่งพรรคก้าวอิสระเองก็เห็นด้วยกับประชาชน แม้ว่าเราจะไม่อยากใช้ความรุนแรง แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วคงนิ่งเฉยไม่ได้ ครั้งนี้เรามีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ แล้วเราจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้มีไปถึงเมื่อไหร่ เราเชื่อว่ารัฐบาลหากจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด เราก็สามารถทำได้ เพราะเป็นการรักษาอธิปไตย และทุกครั้งเห็นได้ชัดเจนว่าทางกัมพูชาเริ่มก่อน ส่วนต่างประเทศคิดว่าแต่ละประเทศก็มีวิธีจัดการของตัวเอง ประเทศ อื่นๆ ที่มาแทรกแซงประเทศไทย เขาก็ไม่ได้มาเดือดร้อนกับประชาชนเราด้วย จึงอยากวอนขอรัฐบาลให้ความสำคัญตรงนี้ ดำเนินการอย่างเด็ดขาดได้แล้ว เพราะขณะนี้ประชาชน ชายแดนไทย-กัมพูชา เดือดร้อนมาก เห็นจากภาพที่มีการ อพยพออกมาก็หดหู่'
นางสาวกชพร ยังกล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้โดยเฉพาะที่หาดใหญ่ว่า ขณะนี้ทีมงานของพรรคก้าวอิสระและอินดี้ทีม ยังคงอยู่ให้ความช่วยเหลือทั้งที่หลับนอน และเก็บกวาดบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำท่วม และยังส่งสิ่งของจากเชียงใหม่ที่มีผู้นำมาบริจาค ส่งต่อไปยังพื้นที่หาดใหญ่ด้วยโดยขณะนี้ให้ความช่วยเหลืออยู่ที่อำเภอจะนะ และอำเภอระโนด เพราะเราคนไทยด้วยกัน คนไทยไม่ทิ้งกัน