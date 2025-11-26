xs
ตร.ลาดพร้าว สกัดจับโจ๋ต้องสงสัยเร่งครื่องจยย.หนีซอยลาดพร้าว 134 ตรวจค้นเจอยาไอซ์-ยาบ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจสายตรวจโรงพักลาดพร้าว สกัดจับโจ๋ต้องสงสัยเร่งครื่องจยย.หนี ภายในซอยลาดพร้าว 134 ย่านบางกะปิ ตรวจค้นเจอยาไอซ์-ยาบ้า ใส่ถุงพลาสติก จึงดำเนินคดีข้อหาเสพ-ครอบครองยาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา เวลา 20.12 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันและปราบปราม สน.ลาดพร้าว ได้ออกตรวจพื้นที่ในซอยลาดพร้าว 134 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

โดยระหว่างตำรวจปฏิบัติหน้าที่ พบชายต้องสงสัยมีพฤติการณ์พยายามเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์หลบหนี เจ้าหน้าที่จึงติดตามและขอทำการตรวจค้นตามขั้นตอนกฎหมาย

จากการตรวจค้น พบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ประกอบด้วย ยาบ้า, ยาไอซ์บรรจุในถุงพลาสติกใส

สอบสวนผู้ต้องหายอมรับว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตนเอง และผลตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะปรากฏ ผลเป็นบวก

เจ้าหน้าที่ตำรวตจึงได้แจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1, ข้อหาเสพยาเสพติด และข้อหาขับขี่ขณะมีสารเสพติดในร่างกาย

ก่อนนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ลาดพร้าวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ตำรวจสน.ลาดพร้าวจะเร่งดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนในพื้นที่

