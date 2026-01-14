วินาทีเฉียดตาย!! สาวขี่ จยย.ติดไฟแดงสิบล้อมองไม่เห็นพุ่งทับรถ เคราะห์ดีเจ้าตัวดีดตัวหลบทัน

เปิดคลิปวินาทีชีวิต สาวขี่รถจักรยานยนต์จอดติดไฟแดง จู่ ๆ ถูกรถสิบล้อข้างหลังพุ่งทับพังยับทั้งคัน เจ้าตัวเผยตัดสินใจดีดตัวหนีได้ทัน และตอนนี้อยู่ในอาการปลอดภัยแล้ว
วันนี้ (14 ม.ค.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Chantita Patjaidee" ได้โพสต์คลิปวิดีโอวินาทีชีวิตของสาวขี่รถจักรยานยนต์ถูกคนขับรถบรรทุกคาดว่ามองไม่เห็นขับทับรถจักรยานยนต์คันข้างหน้า โชคดีที่สาวเจ้าตัวมีสติดีดตัวเองออกมาได้ทัน
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “เกือบได้ไปนอนเละอยู่ใต้รถสิบล้อสติล้วนๆที่ทำให้ ออกมาได้ แค่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วว เที่ยงนี้เลย
รอดูผล อีก 1 คืนแค่เสี้ยววินาที ตัดสินใจนิดเดี่ยวรอด มาได้แล้วคะทุกคน เหตุการณ์นี้ ไม่ได้เกิดจากความประมาทหรืออะไร แต่ฟ้าจอดติดไฟแดงเฉยๆ แต่พี่ เค้า รีบออกตัวและคิดว่าฟ้าไปแล้วและฟ้าจอด อยู่เฉยๆ แต่เหมือนพี่จะรีบไปหน่อยนะ แต่ใดๆ คือตอนนี้ปลอดภัยละค่ะ“
อย่างไรก็ตาม เจ้าของโพสต์แจ้งว่าตนเองอยู่ในอาการปลอดภัยแล้ว แต่ยังต้องรอดูอาการต่อเนื่องอีก 1 คืน เพื่อความมั่นใจ พร้อมทิ้งท้ายขอบคุณทุกความเป็นห่วงและย้ำเตือนให้ทุกคนมีสติอยู่เสมอเมื่ออยู่บนท้องถนน
