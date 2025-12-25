xs
เปิดคลิปวินาทีทหารไทยถล่มรังสแกมเมอร์กัมพูชา เขมรอ้างไทยยิงถล่มพลเรือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หมอแล็บแพนด้า” เปิดคลิปวินาทีทหารไทยยิงถล่มใส่อาคารที่ชาวจีนอาศัยอยู่ในจังหวัด บันเตียเมียนเจย ซึ่งคาดว่าเป็นรังสแกมเมอร์ เขมรอ้างไทยยิงถล่มพลเรือน

วันนี้ (25 ธ.ค.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” เผยคลิปวินาทีทหารไทยยิงถล่มใส่อาคารที่ชาวจีนอาศัยอยู่ในจังหวัด บันเตียเมียนเจย กัมพูชา ซึ่งคาดว่าเป็นรังแก๊งสแกมเมอร์

โดยทางเพจระบุข้อความว่า “เขมรพยายามจะบอกชาวโลกว่า วันที่ 24 ธ.ค. 2025 ทหารไทยได้ยิงถล่มเข้าใส่อาคารที่ชาวจีนอาศัยอยู่ ประมาณว่าโจมตีบ้านพลเรือนในจังหวัดบันเตียเมียนเจย

โถววว ดูยังไงก็รังสแกมเมอร์ชัดๆ กำแพงอย่างกับคุกล้อมลวดหนาม มียามเขมรเฝ้าแน่นหนา กันคนจีนหนีออกไป”

