เปิดคลิปวินาทีทหารไทยถล่มรังสแกมเมอร์กัมพูชา เขมรอ้างไทยยิงถล่มพลเรือน

“หมอแล็บแพนด้า” เปิดคลิปวินาทีทหารไทยยิงถล่มใส่อาคารที่ชาวจีนอาศัยอยู่ในจังหวัด บันเตียเมียนเจย ซึ่งคาดว่าเป็นรังสแกมเมอร์ เขมรอ้างไทยยิงถล่มพลเรือน
วันนี้ (25 ธ.ค.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” เผยคลิปวินาทีทหารไทยยิงถล่มใส่อาคารที่ชาวจีนอาศัยอยู่ในจังหวัด บันเตียเมียนเจย กัมพูชา ซึ่งคาดว่าเป็นรังแก๊งสแกมเมอร์
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “เขมรพยายามจะบอกชาวโลกว่า วันที่ 24 ธ.ค. 2025 ทหารไทยได้ยิงถล่มเข้าใส่อาคารที่ชาวจีนอาศัยอยู่ ประมาณว่าโจมตีบ้านพลเรือนในจังหวัดบันเตียเมียนเจย
โถววว ดูยังไงก็รังสแกมเมอร์ชัดๆ กำแพงอย่างกับคุกล้อมลวดหนาม มียามเขมรเฝ้าแน่นหนา กันคนจีนหนีออกไป”
